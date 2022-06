Landesmeisterschaften der U 12: Basketball-Riese stoppt Titeltraum des OTB

Oldenburg /Hannover Auf dem Weg zum Triumph auf Niedersachsenebene wurden die U-12-Talente des Oldenburger TB erst im Finale durch einen Basketball-Riesen gestoppt. Das Team von Coach Karl-Heinz Röben, Co-Trainer Vangelis Kyritsis und Betreuerin Jasmin Loesekann musste sich bei den Titelkämpfen in Hannover im Endspiel der BG Göttingen geschlagen geben.

Oldenburg verabschiedet Rickey Paulding Baskets würdigen ihre Ikone

Emotionaler Abschied in Oldenburg Fans und Freunde huldigen Rickey Paulding

„Corona hatte nahezu die gesamten Landesmeisterschaften auch in diesem Jahr ausfallen lassen. Einzig im Programm war das U-12-Turnier“, erklärt Klaus Kertscher vom OTB, dessen Nachwuchskräfte sich in der Gruppe jeweils klar gegen die SG Braunschweig (88:55) und Lokalrivale BTB Oldenburg (108:58) durchsetzten. Letzterer verpasste durch ein 47:54 gegen Braunschweig das Halbfinale.

In der Vorschlussrunde lieferte sich der OTB mit Rasta Vechta ein ausgeglichenes Duell (78:72), ehe im Endspiel ein klares 89:130 folgte, „weil ein 1,96 Meter großer Göttinger nicht zu stoppen war“, so Kertscher: „Damit ist die Saison 2021/22 so gut wie beendet – und für Sidney Paulding, jüngerer Sohn von Rickey Paulding, die Spieler-Ära in Oldenburg.“ Die gesamte Familie der Baskets-Ikone geht nach 15 Jahren zurück in die USA.

NWZ-Kommentar zum Abschied von Rickey Paulding Ein Lächeln, das Oldenburg verzaubert!

Das OTB-Team: Sebastian Wohlers, Panagiotis Kyritsis, Sidney Paulding, Max Fittje, Aaron Hirmke, Joschua Papenfuß, Maximilian Kummer, Paul Haedicke, Renke Arians, Aaron la Grange, Diego Reske, Philipp Langenberg.