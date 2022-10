Liveticker zur Landtagswahl: So läuft der Wahlsonntag in Oldenburg

Oldenburg Wenn diesen Sonntag, 9. Oktober, ein neuer niedersächsischer Landtag gewählt wird, halten wir Sie an dieser Stelle über das Geschehen in den Wahlkreisen 62 (Oldenburg-Mitte/Süd) und 63 (Oldenburg-Nord/West) auf dem Laufenden.

Lena Nzume (Die Grünen) am Wahlsonntag im Saltkrokan in Oldenburg

Der Wahlsonntag wird noch lang, die Spannung steigt stündlich. Kandidatin Lena Nzume (Die Grünen, rechts im Bild) nutzt die Mittagszeit für eine Stärkung im Oldenburger Saltkrokan und schickt uns diesen Schnappschuss in die Redaktion.

Bei der Kommunalwahl gab es in vielen Wahllokalen der Stadt lange Warteschlangen. Das sieht heute anders aus: Am Mittag hatten die Wahlhelfer im Landesbildungszentrum keinen Andrang zu bewältigen.

Im Gegensatz zur Kommunalwahl gab es am Mittag im Landesbildungszentrum diesmal keine langen Schlangen vor den Wahlurnen.

12.15 Uhr: Auch die Direktkandidaten geben ihre Stimmen ab: Lina Köhl (CDU) war zuerst beim Gottesdinest in der Peterkirche und dann im Wahllokal. „Dankbarkeit“ sei das Thema im Gottesdienst gewesen. „Auch ich bin dankbar dafür, dass ich mich zur Wahl stellen darf! In unserer Demokratie ein hohes Gut!“, schreibt Lina Köhl uns. Und für die Oldenburger hält sie die Botschaft bereit: „Gehen Sie wählen! Für unsere Demokratie! Damit Hass und Hetze keinen Platz in unserer Gesellschaft haben.“

Lina Köhl, Direktkandidatin der CDU, bei der Stimmabgabe in ihrem Wahllokal. Sie sagt: "Bitte gehen Sie wählen."

10 Uhr: „Ich frage die Leute, ob sie nicht ein zweites Mal wählen wollen“, sagt Jonas Claußen. Natürlich zählen die so erhobenen „Stimmen“ nicht offiziell. Der 26-Jährige holt in einer Umfrage aus dem Oldenburger Wahlbezirk 104 Stichproben für Infratest dimap ein, die in die Prognose der ARD um 18 Uhr eingehen.

Jonas Claußen arbeitet im Wahllokal im Neuen Gymnasium in Oldenburg als freier Mitarbeiter für Infratest dimap. Bild: Timo Ebbers

9.10 Uhr: Seit einer guten Stunde sind in Oldenburg die Wahllokale geöffnet. Was jetzt schon feststeht: So viele Menschen wie noch nie zuvor haben ihre Stimme per Briefwahl abgegeben. Rund 27.000 Unterlagen wurden für die Briefwahl bis letzte Woche beantragt. Zum Vergleich: Bei der Landtagswahl 2017 wählten nur 9000 Wähler per Brief.