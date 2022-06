Kapazitätsgrenzen in Oldenburg: Wie eingeschränkt das Marschwegstadion nutzbar ist

Oldenburg Dass der VfB Oldenburg nach dem Aufstieg in die 3. Liga Abendspiele wie eventuell auch Duelle in der Frostperiode nicht im Marschwegstadion bestreiten kann und die Zweitliga-Arena von Hannover 96 als Ausweichmöglichkeit benannt hat, ist bekannt. Es gibt aber weitere Nutzungsbeschränkungen – diese beziehen sich auf die Kapazität und treffen nicht nur die VfB-Fußballer, sondern auch den Bremer SV, der für seine Erstrundenpartie im DFB-Pokal gegen Schalke 04 in die Oldenburger Arena umziehen möchte. Die Regeln waren bis 2014 nicht ganz so scharf umgesetzt worden (siehe Info-Box), gelten aber eigentlich „seit der Baugenehmigung zum Bau einer Sitztribüne mit Dach vom 14. Oktober 1994“, erklärt Kim Vredenberg-Fastje, Sprecherin der Stadt Oldenburg, die das Stadion als Eigentümerin vermietet.

Als die Zeiten sich ändern mussten In einem Nutzungsvertrag waren früher zwischen Stadt und VfB noch andere Zeiten geregelt. Demnach galten folgende Zuschauerzahlen bei einem Spielbeginn bis 18.30 Uhr: 15 000. bis 19 Uhr: 10 000. bis 19.30 Uhr: 4000. Als der VfB 2013/14 erstmals intensiv ans Tor zur 3. Liga klopfte und über nötige Maßnahmen im Marschwegstadion debattiert wurde, klärte sich, dass die aufgrund rechtlicher Vorgaben zum Lärmschutz und zur Erreichbarkeit eingeführten Auflagen in der Baugenehmigung für die Tribüne ausschlaggebend sind. „Der bis dahin bestehende Nutzungsvertrag wurde seitens der Stadtverwaltung gekündigt und neu aufgesetzt“, erklärt Stadtsprecherin Kim Vredenberg-Fastje.

Welche Beschränkungen gelten an Werktagen?

Wie sehen die Regeln an Sonn- und Feiertagen aus?

Werktags, also montags bis samstags, dürfen bei einem Anpfiff von 8.30 und 18 Uhr 15 000 Zuschauer ins Marschwegstadion (volle Kapazität). Beginnt ein Spiel zwischen 18 und 18.30 Uhr, dürfen unter anderem aus Lärmschutzgründen nur 10 000 Fans in die Arena (eingeschränkte Kapazität). Ein Beginn nach 18.30 Uhr ist unzulässig.

Auch an Sonn- und Feiertagen dürfen ab 18 Uhr 10 000 Fans ins Stadion, ab 18.30 Uhr ist kein Anpfiff erlaubt. Davor gelten spezielle Regeln. Bei einem Beginn zwischen 9.30 und 11.25 Uhr sowie 15 und 18 Uhr sind 15 000 Zuschauer zugelassen. Für die Mittagszeit ist die Kapazität dagegen eingeschränkt. Startet eine Partie zwischen 11.25 und 14.55 Uhr, dürfen maximal 10 000 rein.

Was heißt das für den VfB Oldenburg in der 3. Liga?

Dass der Samstag Hauptspieltag der 3. Liga ist, kommt dem VfB entgegen, weil hier die Nutzung nur am Abend eingeschränkt ist. Normalerweise finden samstags sechs Spiele (alle 14 Uhr – eine mobile Anlage soll für TV-taugliches Flutlicht sorgen) statt. Freitags und montags (jeweils eine Partie, 19 Uhr) oder bei den zwei schon bis zur Winterpause geplanten Wochenspieltagen (9./10. August, 8./9. November – jeweils 19 Uhr) dürfte der VfB nicht in seiner Spielstätte spielen. Sonntags, wenn in der Regel zwei Spiele um 13/14 Uhr beginnen, müsste der VfB die beschränkte Kapazität von 10 000 in Kauf nehmen.

Drohen dem VfB Einbußen durch die Beschränkung?

In der Regionalliga machte der VfB seine Heimspiele sonntags ab 15 beziehungsweise in der Winterzeit ab 14 Uhr. Dass hier die Kapazität eingeschränkt war, spielte keine Rolle, da sich die Zuschauerzahlen speziell in der kalten Jahreszeit ohnehin meist im niedrigen vierstelligen bewegten. In der 3. Liga dürfte der Fan-Zuspruch deutlich größer sein. Wie schnell das Rückspiel der Relegation gegen den BFC Dynamo (trotz eines 1:2 wurde nach dem 2:0 in Berlin der Aufstieg perfekt gemacht – aus Sicherheitsgründen lag die Kapazität bei 12 000) ausverkauft war, ist ein Indiz dafür, wie viele Zuschauer zu den Duellen mit Gegnern wie Dynamo Dresden, RW Essen, 1860 München, VfL Osnabrück und SV Meppen kommen könnten.

Was bedeutet das für Bremer SV und Schalke 04?

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB), der bald den Spielplan für die 3. Liga veröffentlichen dürfte, hat in dieser Woche die erste DFB-Pokal-Runde terminiert. Das Heimspiel des Bremer SV gegen Wieder-Bundesligist Schalke 04 soll am Sonntag, 31. Juli, um 13 Uhr beginnen. Der Regionalliga-Aufsteiger will nach Oldenburg umziehen, weil seine Spielstätte am Panzenberg nur 5000 Zuschauer fasst und sich ein Umzug ins (zu große) Weserstadion wohl nicht rechnen würde. Der BSV ging von bis zu 3500 eigenen Fans sowie mindestens 7500 Schalker Anhängern aus – ins Marschwegstadion dürfen aufgrund der Mittagsbeschränkung am Sonntag aber nur 10 000 rein.