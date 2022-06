Verkehrsunfall in Oldenburg: 31-Jährige nach Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Oldenburg Einen Verkehrsunfall, bei dem eine 31 Jahre alte Frau schwer verletzt worden ist, gab es am Montag in Oldenburg. Wie die Polizei mitteilt, hat der Fahrer eines grünen BMW 318 um 21.10 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist mit dem Auto auf den Gehweg geschleudert, auf dem die 31-Jährige unterwegs war.

Der 25-jährige Fahrer sei zuvor mit zwei weiteren Insassen auf der Staulinie in Richtung Poststraße unterwegs gewesen. Im Kreuzungsbereich am Rondell sei der BMW auf die Poststraße abgebogen und dabei ins Schleudern geraten. In der Folge habe sich das Auto um die eigene Achse gedreht und sei auf den Bürgersteig gekommen, wo sich auch die 31-Jährige befunden habe.

Bei dem Zusammenstoß erlitt die Frau schwere Kopf- und Handverletzungen. Sie kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei hat gegen den Unfallverursacher ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Zudem ist der Führerschein des 25-Jährigen zur weiteren Prüfung beschlagnahmt worden.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem Fahrverhalten des grünen BMW 318 im Vorfeld des Unfalls geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst unter der Rufnummer 0441/7904115 zu melden.

