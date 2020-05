Abrissarbeiten In Oldenburg: Jetzt ist die Cäcilienbrücke weg

Oldenburg Wie ein altersschwaches Wesen steht sie da und rafft sich ein letztes Mal auf. Der braun-rote Klinker, zeitlos schön wie am ersten Tag. Dazwischen die grüne Mitte. Ein allerletztes Mal scheinen die vier Türme das mehr als 200 Tonnen schwere Hubteil zu tragen, das schon seit einigen Tagen auf speziellen Lagern ruhte. 93 Jahre verband die Cäcilienbrücke die Straßen Am Damm und Bremer Straße. Unzählig viele Füße überquerten sie. Abertausende Fahrräder sausten über die zweispurige Fahrbahn. Gefühlt unendlich viele Autos gelangten über sie zügig stadtauswärts oder in Richtung Innenstadt.

Der große Abschied

Seit Samstagmorgen ist das Stadtbild an dieser Stelle des Küstenkanals ein anderes. Die alte Cäcilienbrücke geht. Für immer.

Viele Oldenburger sind gekommen um sie zu verabschieden. Es ist sieben Uhr am Samstagmorgen. Vögel zwitschern, die Luft ist bereits angenehm warm. Es wird ein sonniger Frühlingstag.

An den Absperrungen stehen Sicherheitsleute in neongelben Westen. Auch die Polizei zeigt Präsenz. Innerhalb des Sicherheitsbereiches befinden sich ausschließlich Arbeiter der Firma Wagenborg und Mitarbeiter des Wasser- und Schifffahrtsamtes (WSA). Die Westen in leuchtendem Orange. Auf den Köpfen gelbe Schutzhelme.

Die Demontage in Bildern

Kurz nach 8 Uhr geht es los: Schneidbrenner treffen auf Metall – Funkenflug auf beiden Seiten der Brücke. Stück für Stück wird der Brückenüberbau endgültig gelöst.

„Wir überlegen gerade, wie oft wir über diese Brücke gegangen sind“, sagen die 83-jährige Ortrud Detlefs und ihre Tochter Barbara. Sie stehen auf der provisorischen Behelfsbrücke und schauen teils gespannt, aber auch wehmütig der Demontierung der Cäcilienbrücke zu. „Schon als Kinder sind wir immer über diese Brücke gefahren“, erzählt Barbara. So wie die Enkel von Ortrud Detlefs bis vor kurzem getan hätten.

Ein feuriger Geruch in der Luft

Funkenflug: Arbeiter zerschneiden den Stahl der Brücke mit Schneidbrennern.

Die Luft erfüllt ein feuriger Geruch. Die Schneidarbeiten sind im vollen Gange. Und dann ist die Brückenmitte demontiert. Sie fällt aber nicht einfach nach unten ins Wasser. Getragen wird die ehemalige Fahrbahn von einem Schwimmkran, der bis zu 300 Tonnen Gewicht heben kann. Dann wird sie langsam abgesenkt und auf einen Ponton gebettet. Ausreichend gesichert, wird der in den Osthafen gebracht. Gemci Puka , ein Anwohner, spielt auf seinem Horn das Lied „Nehmt Abschied Brüder“. Viele Menschen lauschen gebannt und applaudieren dem Musiker am Ende des Stückes.

Ein teures Projekt, dessen Kosten sich auf rund 1,2 Millionen Euro belaufen. Dennoch zwingend notwendig, denn der Abstand der Türme hat sich im Laufe der Jahrzehnte verringert. Besonders in den wärmeren Sommermonaten verklemmte sich der Brückenbau immer wieder zwischen den Mauerwerktürmen und verursachte so weitere Schäden.

Die neue Brücke

Es wird eine neue Cäcilienbrücke geben. „Es wird wieder eine Hubbrücke sein, ebenfalls mit vier Türmen und einem beweglichen Überbau in der Mitte“, erzählt Bauleiter Thomas Seufzer. „Die Hubhöhe nimmt sogar um einen Meter zu, um größere Schiffe passieren lassen zu können.“ Die Treppenpodeste der Türme sollen dagegen Passanten zum Verweilen einladen. Überdies werde es eine Glaskante im Bereich der Gegengewichte geben, so dass man diese hoch- und runterlaufen sehen könne, berichtet Seufzer weiter.

Die Oldenburger müssen also nur temporär auf ihre urtümliche Brücke verzichten. Und die Neue soll sich optisch an der alten orientieren, jedoch in optimierter Form.

