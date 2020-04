Behörden-Posse In Oldenburg Geht Weiter: Nachhilfe ja – aber nicht in der Nachhilfeschule

Oldenburg Maren Hollwege kann es nicht fassen. „Unglaublich“ ist noch der freundlichste Ausdruck, der der Leiterin der Nachhilfeschule Primär nach der Nachricht über die Lippen kommt: Unterricht im direkten Kontakt ist wieder möglich – aber nicht in ihren Räumen, sondern nur bei den Schülern zu Hause, so die neueste Information aus dem Sozialministerium. Die Chronologie eines Behördenirrsinns:

• 26. März: In der Corona-Krise ist direkter Kontakt untersagt, Hollwege hat alles auf Videonachhilfe umgestellt. Die NWZ berichtet über den Ärger der bei der Finanzierung von Stunden über Bildungsgutscheine. Sie sollen für das Lernen übers Internet nicht gültig sein. Für Kinder aus sozial schwachen Familien würde das bedeuten: keine Nachhilfe. Nach mehreren Nachfragen lässt die Stadt dies „aufgrund der besonderen Situation“ doch wieder zu.

• 23. April: Die Schulen sollen schrittweise wieder öffnen, entscheidet die Politik. Also sollte doch auch die direkte Nachhilfe vor Ort wieder möglich sein, ist Hollwege überzeugt. Schließlich sei es hier doch problemlos möglich, Abstand zu halten.

Nachhilfe fürs Ministerium



Doch die Stadt untersagt zunächst weiter den direkten Kontakt und bezieht sich auf die Verordnung der Landesregierung. Zugleich bittet sie aber um Klärung durch das zuständige Sozialministerium. Dort heißt es dann, die Nachhilfe sei als Dienstleistung doch zulässig, sofern der Abstand eingehalten werde. Einen Tag später erhält die NWZ vom Sozialministerium die Antwort auf ihre gestellte Anfrage. Die Sprecherin verweist auf das Verbot von Zusammenkünften in außerschulischen Bildungseinrichtungen. „Dementsprechend ist der Betrieb einer Nachhilfeschule derzeit nicht möglich. Die Stadt Oldenburg hat in diesem Fall auch keinen Ermessensspielraum.“ Die Stadtverwaltung will aber an der Zulassung der Nachhilfe festhalten, mit Verweis auf die Mitteilung, die sie erhalten hat.Die Sprecherin des Ministeriums meldet sich erneut und merkt an, dass die Juristen die Anfrage anders bewertet hätten. Ein Verbot der Erbringung von Nachhilfeunterricht als Dienstleistung bestehe nicht, sofern ein Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden könne.Auch die Stadt erhält auf Nachfrage beim Sozialministerium eine weitere Bestätigung, dass professionelle Nachhilfe zulässig ist. Sie weist allerdings auf eine entscheidende Präzisierung hin: Da außerschulische Zusammenkünfte in öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen verboten sind, könne dort kein Einzelunterricht stattfinden. Heißt: Der Unterricht darf nur bei den Schülern zu Hause stattfinden. Stadtsprecher Stephan Onnen bestätigt, dass die Stadt dies nun so umsetzen müsse.

Maren Hollwege kann diese Entscheidung nicht fassen. „Hier hat jeder einen eigenen ausreichend großen Unterrichtsraum, um mindestens 1,80 Meter Abstand einzuhalten. Das können doch zu Hause viele gar nicht vorhalten.“

In den vergangenen Tagen habe sie viel Arbeit gehabt, alles neu zu organisieren: 80 Eltern habe sie angerufen, um zu klären, ob die Kinder weiter übers Netz oder vor Ort unterrichtet werden sollen (etwa Hälfte/Hälfte). Die Kurstermine wurden so entzerrt, dass zwischendurch Pausen entstehen, damit sich niemand begegnet und die Arbeitsplätze desinfiziert werden können. Das ist nun alles für die Katz.

Neben der Leiterin sind 24 Honorarkräfte für die Nachhilfeschule tätig. Es ist gar nicht klar, ob alle mobil wären, um die Schüler zu Hause zu besuchen. Aber ohnehin hält Hollwege die Entscheidung des Sozialministeriums für unsinnig. Sie erhofft sich Ermessensspielraum der Stadt bei der Umsetzung der Landesverordnung. Sie denkt aber auch über rechtliche Schritte nach.