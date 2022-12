Neue Selbsthilfegruppe in Oldenburg: Wenn der geliebte Partner das pure Gift ist

Oldenburg Es gibt Beziehungen, die sind Gift. Zumindest für einen der Partner. Beziehungen, in denen der eine Partner den anderen dominiert, vielleicht auch manipuliert. Beziehungen, in denen die Bedürfnisse des einen immer über denen des anderen stehen, in denen Unterdrückung und emotionale Abhängigkeit eine Rolle spielen. In einer neuen Selbsthilfegruppe in Oldenburg kommen Frauen, die in einer solchen toxischen Beziehung sind, zusammen und tauschen sich aus.

Die Frauen, die in einer solchen Beziehung leben, die von Unterdrückung, Kontrolle, Manipulation und psychischer Gewalt gekennzeichnet ist, die aber bisher nicht die Kraft, den Mut und die Energie hatten, sich zu trennen, können sich in der Gruppe als geschütztem Raum austauschen. In der neuen Selbsthilfegruppe geht es dabei ausdrücklich nicht darum, eine Trennung in der Beziehung herbeizuführen, sondern lediglich um den Austausch unter Betroffenen. „Und sicherlich um Themen wie warum eine Frau noch in so einer Beziehung ist und in ihr verharrt und was sie bräuchte, um zu gehen“, so Nele Holz von der Bekos. Es gehe darum, sich gegenseitig zu ermutigen und aufzubauen, aber nicht unter Druck zu setzen.

Der Kontakt zu der Selbsthilfegruppe wird über die Bekos hergestellt. Die Beratungs- und Koordinationsstelle für Selbsthilfegruppen an der Lindenstraße 12a ist telefonisch erreichbar unter 0441/884848 oder per Mail an info@bekos-oldenburg.de. Die Öffnungszeiten sind dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 12 Uhr und montags sowie mittwochs von 15 bis 19 Uhr.