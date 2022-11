Bundesgesundheitsminister plant Härtefallfonds: Krankenhäuser warten auf angekündigte Milliarden-Spritze

Oldenburg /Berlin Die Klinken in Oldenburg zeigen sich zufrieden über das vom Bund angekündigte Milliarden-Hilfspaket in der Energiepreiskrise, verlangen aber eine möglichst rasche und unkomplizierte Auszahlung. Bis zu acht Milliarden Euro sollen aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds an Krankenhäuser, Uni-Kliniken und Pflegeeinrichtungen fließen, hatte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) vergangene Woche angekündigt. „Wir begrüßen die Ankündigung“, erklärte der Chef des Evangelischen Krankenhauses, Dr. Alexander Poppinga. Ein Härtefallfonds helfe, die Liquidität der Kliniken zu sichern. „Dies würde den Kliniken in Rahmen der aktuellen Inflations- und Energie-Krise Planungssicherheit geben“, sagte Pius-Geschäftsführer Michael Winkler. Klinikum-Chef-Rainer Schoppik fordert, „die Ankündigung zügig in die Tat“ umzusetzen. Genutzt werden soll die Härtefallregelung „für Bereiche, in denen trotz der Strom- und Gaspreisbremse finanzielle Belastungen bestehen, die von den Betroffenen nicht ausgeglichen werden können“. Oft lasse sich beim Heizen und Strom kaum sparen, weil wichtige Geräte wie etwa Kernspintomografen betrieben werden müssen. Nach Einschätzung der Deutschen Krankenhausgesellschaft sollte das Geld spätestens im Januar bereitstehen. Derzeit nähmen zahlreiche Kliniken Überbrückungskredite auf, um ihre Kosten decken zu können.