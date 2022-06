„Festival der lebenden Bilder“ in Oldenburg: Schüler stellen berühmte Kunstwerke nach

Oldenburg Dieses Kunstprojekt ist außergewöhnlich, denn hier werden Schülerinnen und Schüler selbst zum Kunstwerk. Beim „Festival der lebenden Bilder“ geht es darum, berühmte Kunstwerke lebendig werden zu lassen, indem die Kinder und Jugendlichen selbst sie nachstellen.

Am vergangenen Samstag sind die so entstandenen Werke im Kulturzentrum PFL präsentiert worden. Organisiert hatte die Aktion das Kulturbüro der Stadt Oldenburg. Beteiligt haben sich mehr als 500 Schülerinnen und Schüler aus allen Klassenstufen. Insgesamt 15 Schulen waren der Einladung zur Teilnahme an dem Projekt gefolgt.

Und die Ergebnisse lassen sich sehen. Teils zum Verwechseln ähnlich sehen sich die Meisterwerke berühmter Künstler und die nachgestellten Darstellungen des Nachwuchses, der unter anderem Hilfe von Oldenburger Kulturschaffenden bekommen hat. So waren auch Masken- und Bühnenbildner oder Schneider im Einsatz, um die jungen Künstler gekonnt in Szene zu setzen. Ganz nebenbei haben die Schüler dabei einen Einblick in die verschiedenen Berufe erhalten, sodass die Aktion nicht nur ein Kunstprojekt, sondern im gleichen Atemzug auch Berufsorientierung sein konnte.