BZTG Oldenburg – Bester Abschluss in Fotografie: Mit Basketball-Fotos zum Landessieg

Oldenburg Stolze Leistung: Der Oldenburger Felix Vollmer, der bis vor kurzem noch Auszubildender am Bildungszentrum für Technik und Gestaltung war, ist mit Basketballmotiven aus der bewegten Sportfotografie Landessieger der Fotografen geworden. Die zuständige Abteilungsleiterin Heike Heising sagt: „Sportfotografie gilt als eine besondere Herausforderung eines Fotografen. Die Motive in Bewegung, während sich die Lichtverhältnisse spontan ändern sowie unvorhersehbare Ereignisse stellen diese Art von Fotografie als Königsdisziplin dieses Berufsfeldes heraus.“ Also umso wertvoller sei der große Erfolg von Felix Vollmer einzuordnen, der in diesem Jahr seine Ausbildung zum Fotografen erfolgreich abgeschlossen hat. Schon kurze Zeit danach widmete er sich dem Auftrag, eine Basketballmannschaft zu fotografieren. Ziel war es, die Spieler „in Action“ zu sehen und die Vereinsfarben darzustellen. Mit dieser Arbeit wurde er nun Landessieger. Seit dem Sommer arbeitet Vollmer für die Branding und Design-Agentur „Kochstraße – Agentur für Marken“ in Hannover.

Weiter aufgewertet hat das BZTG außerdem gerade ihre Möglichkeiten im Bereich der Augenoptik. Sie verfügt jetzt über einen neu gestalteten Raum zur Vermessung der Brillenkunden. Gert Mora Motta sagt: „Der Messraum ermöglicht eine flexiblere Unterrichtsgestaltung, weil er in Kleingruppen für praktische Übungssaufgaben oder Sonderaufträge genutzt werden kann.“ Er biete den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, „sich an verschiedenen Messgeräten entsprechend dem Stand der Technik auf ihren Arbeitsalltag vorzubereiten, er ermöglicht einen guten Praxisbezug im Unterricht und er verbessert die Vorbereitung auf die Abschlussprüfung“.

Die jüngste Anschaffung ist ein Videozentriergerät der Firma Zeiss. Gert Mora Motta sagt: „Es dient der digitalen Zentrierdatenerfassung am Kunden, um eine möglichst präzise Verarbeitung der Messwerte in der Werkstatt zu ermöglichen und die Fassungs- und Brillenglasberatung zu optimieren.“ Dabei werden die individuellen Durchblickpunkte des Kunden in seiner ausgewählten Brillenfassung bestimmt und auf dieser Grundlage die für den jeweiligen Gläsertyp erforderlichen Zentrierdaten ermittelt.

Mora Motta: „Die Auszubildenden können ab jetzt die Vermessung an Brillen und Kunden wahlweise mit traditionellen sowie neuesten Messgeräten vornehmen.“