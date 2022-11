Lamberti-Markt in Oldenburg: Chöre und Interpreten für die Bühne gesucht

Oldenburg Die Stadt Oldenburg möchte wieder Chören und anderen interessierten Gruppen oder Interpreten wieder die Möglichkeit geben, sich auf dem Lamberti-Markt zu präsentieren. Vom 22. November bis 22. Dezember wird die Marktverwaltung zwei Bühnen aufbauen. Die Kulisse des Rathausplatzes, die des Schlossplatzes sowie die Hütten des Marktes werden für eine ansprechende weihnachtliche Atmosphäre sorgen.

Die Terminkoordination erfolgt durch die Marktverwaltung. Interessierte können ihre Bewerbung bis Sonntag, 20. November, an die Stadt Oldenburg, Marktverwaltung, Pferdemarkt 14, 26121 Oldenburg oder per E-Mail an ordnung@stadt-oldenburg.de senden. Für Rückfragen steht Axel Sieling (Tel. 0441/235-2266) gerne zur Verfügung.

Die Bewerbung sollte die Größe der Gruppe, den Strombedarf, Terminwünsche und das geplante Programm sowie dessen Länge angeben. Die Stadt entscheidet über die Zulassung, sammelt die Beiträge und wird ein Programm für die Marktzeit erstellen. Eine Gage oder Aufwandsentschädigung kann nicht gewährt werden.