Abfallmenge in Oldenburg steigt in der Pandemie: Corona-Müll und die Folgen

Oldenburg Die Corona-Pandemie hat im vergangenen Jahr vieles zum Stillstand gebracht. Nicht jedoch die Abfallproduktion der Oldenburger. Im Gegenteil: 2020 ist die Müllmenge im öffentlichen Bereich deutlich gestiegen. Der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) Oldenburg hat in dem Jahr insgesamt 69384 Tonnen Abfall gesammelt. Das entspricht einer Steigerung um 7,4 Prozent gegenüber der Vorjahresmenge. Auch bezüglich des Plastikmülls wurde ein Plus von sieben Prozent verzeichnet, beim Altglas waren es zwölf Prozent mehr. 

AWB-Chef Volker Schneider-Kühn sieht den Müllzuwachs vor allem in der Corona-Pandemie begründet: „Die beiden Lockdown-Phasen, verstärktes Home-Office und Kurzarbeit sowie weniger Urlaubsreisen haben dazu geführt, dass in den privaten Haushalten mehr Müll produziert worden ist. Die Leute hatten mehr Zeit, um Keller zu entrümpeln, Schränke auszumisten, im Haus zu renovieren und Gartenarbeit zu verrichten.“

Ebenso ist der verstärkte Kauf von Lebensmitteln zum Mitnehmen ein Grund für die Zunahme. Deshalb bewegte sich auch in den ersten Monaten dieses Jahres noch die Müllmenge weiterhin auf dem erhöhten Vorjahresniveau. Mit der Öffnung von Restaurants, Cafés und Co. sei inzwischen aber ein Rückgang zu verfolgen – ausgenommen ist der Verpackungsmüll von Schnellrestaurants.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Spezieller Covid-19-Müll wie Masken werde seit einigem Monaten zwar häufig auf Gehwegen, Straßen und auch in der freien Landschaft entdeckt. Die entsorgte Menge an Masken ist laut AWB jedoch nur schwer nachzuvollziehen, da sie nicht ins Gewicht fallen.

Problem Feuchttücher

Zwar gibt Jens de Boer, OOWV-Regionalleiter für Oldenburg und Ammerland, Entwarnung, was speziellen Covid-19-Müll betrifft: „In Oldenburg stellen wir keine zusätzliche Verschmutzung im Abwasser im Zuge der Corona-Pandemie fest“. Masken oder Test-Stäbchen werden also scheinbar nicht über die Toilette entsorgt.

Doch gibt es nach wie vor ein großes Problem: „Feuchttücher bestehen aus extrem robustem Vlies und lösen sich – anders als Toilettenpapier – nicht oder zu spät im Abwasser auf“, sagt de Boer. „Im Kanalnetz bilden sich so lange Zöpfe, die die Pumpen in den Pumpwerken oder auf der Kläranlage verstopfen. Feuchttücher gehören nach der Verwendung ebenso wie Mund-Nasen-Schutz und Test-Sets in den Hausmüll und nicht in die Toilette“. Dabei sollte der Müll nicht lose entsorgt werden, sondern in einem reißfesten und geschlossenen Müllbeutel.

Todesfalle für Tiere

Nicht selten erreicht ein notleidendes Tier auch aus Oldenburg die Auffangstation in Rastede. Ursache sind auch vermüllte Mägen oder umwickelte Körperteile. Teilweise sei die Lage so ernst, dass es nur noch eine Option gibt: einschläfern. „Erst gerade wieder ist eine Amsel gebracht worden, die sich durch ein Nylonseil strangulierte“, erzählte der Gründer und Leiter der Wildtierauffangstation Rastede, Klaus Meyer. „Hauptsächlich sind Vögel betroffen, weil sie Materialien sammeln, um daraus Nester zu bauen“, verbildlichte Meyer.

Doch auch dem zusätzlichen Covid-19-Müll fallen Tiere zum Opfer: Fische gefangen in Plastikhandschuhen, Küken stranguliert durch in Nestern verbaute Maskenbänder, umwickelte Schnäbel oder Beine. Tiere werden durch unsachgemäße Entsorgung von Müll ebenfalls zu Opfern der Pandemie.