Neu eröffneter Impfpunkt in Oldenburg: 255 Menschen haben sich am Dienstag in Kreyenbrück impfen lassen

Oldenburg „Ach, wir vertreiben uns die Zeit hier schon ganz gut“, erklärte eine Oldenburgerin, die am Dienstag in der Warteschlange für den neu eröffneten Impfpunkt in den Räumlichkeiten der ehemaligen Stadtteilbibliothek in Kreyenbrück stand. Nach etwa eineinhalb Stunden war es so weit und sie konnte sich, genau wie zahlreiche weitere Bürgerinnen und Bürger aus Oldenburg und der Umgebung, ihre Corona-Impfung abholen. Insgesamt 255 Impfungen (30 Erst-, 31 Zweit- und 194 Auffrischungsimpfungen) sind die Bilanz des Eröffnungstags. Dabei waren für den Kreyenbrücker Impfpunkt ursprünglich nur etwa 150 Impfungen geplant.

Impfen ohne Termin

Bereits kurz nachdem der neue Impfpunkt um 10 Uhr eröffnet hatte, reichte die Schlange bereits bis zur Kreuzung Münnichstraße. „Ich war heute Morgen schon in Stuhr und wollte mich dort impfen lassen. Leider war das auswärtigen Bürgern nicht erlaubt. Deshalb bin ich jetzt hier“, sagte Klaus Adam aus Wildeshausen. Ab sofort ist der Impfpunkt in Kreyenbrück jeden Dienstag und Donnerstag geöffnet.

Impfen lassen können sich Bürgerinnen und Bürger ab 12 Jahren – ein Termin ist nicht erforderlich. „Das finde ich persönlich gut. Ich hätte Ende Dezember zwar auch einen Termin beim Arzt kriegen können, aber so stehe ich hier an und bin danach durch“, erklärte ein junger Oldenburger, der ebenfalls auf seine Booster-Impfung wartete. Im Impfpunkt werden Erst-, Zweit oder Auffrischungsimpfung verabreicht. Letztere gibt es frühestens fünf Monate nach der Zweitimpfung.

Mithilfe eines Einbahnstraßensystems wurden die Impflinge in Kreyenbrück am Dienstag in das Gebäude gelassen. Dort standen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes bereit, die einen reibungslosen Ablauf der Impfungen gewährleisteten. „Etwa eineinhalb Stunden haben wir gewartet. Das ist schon ok, wenn man bedenkt, wie viele Menschen hier heute Morgen gewartet haben“, erklärte ein älteres Paar, das nach ihrer Impfung aus dem Seiteneingang des Gebäudes kam.

Breit aufgestellt

Neben dem großen Impfpunkt in den Schlosshöfen, in dem es immer mittwochs ein offenes Angebot gibt, ist der neue Impfpunkt in Kreyenbrück ein ergänzendes Angebot. Am Freitag soll zudem ein weiterer Impfpunkt in Wechloy eröffnen, in dem Kinderimpfungen für Fünf- bis Elfjährige vorgenommen werden.

Insgesamt wurden in den Schlosshöfen mittlerweile weit über 6000 Impfungen verabreicht. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, waren darunter 1517 Erstimpfungen, 1089 Zweitimpfungen und 3812 Auffrischungsimpfungen (Stand: 14. Dezember). Die Mobilen Impfteams, die vor allem in Pflegeeinrichtungen unterwegs sind, haben etwas mehr als 4500 Impfungen verabreicht (742 Erst-, 462 Zweit- und 3347 Auffrischungsimpfungen).