Jahnhalle in Oldenburg: Hätten vor dem Abriss Förderanträge gestellt werden müssen?

Oldenburg Der Abriss der Jahnhalle am Lindenhofsgarten wird nun das Ministerium für Wissenschaft und Kultur in Hannover beschäftigen. Der Oldenburger Holger Ahrensdorf kündigt an dort anzuzeigen, „dass es hier wohl eine verkürzte Prüfung der wirtschaftlichen Unzumutbarkeit gegeben hat, weil die Stadt als untere Denkmalschutzbehörde auf eine Beantragung von Fördermitteln verzichtet hat, um die wirtschaftliche Unzumutbarkeit abzuwenden und so von dem Prüfschema, das das Ministerium entwickelt hat, abgewichen ist.“ Der 61 Jahre alte Oldenburger ist Jurist und hat fast 30 Jahre für den Denkmalschutz und die Denkmalpflege in der obersten Landesbehörde Sachsen-Anhalts gearbeitet.

Andere Meinung

Ausreichend Zeit

Doch während Ahrensdorf den Abriss als nicht rechtens betrachtet und einen Vergleich zur Förderungen der Sanierung der Brandsweg-Halle zieht, ist die Stadt anderer Meinung. Stadtsprecher Stephan Onnen : „Das Förderprogramm, bei dem die Stadt mit der Brandsweg-Halle zum Zuge gekommen ist, kam für den VfL nicht in Frage, da diese Maßnahme schon zu weit fortgeschritten war, mithin eine Antragstellung aus formalen Gründen abgelehnt worden wäre. Nach unserer Kenntnis gab es zum damaligen Zeitpunkt kein Förderprogramm, das für den VfL in Frage gekommen wäre.“

Ein Argument, das Ahrensdorf nicht gelten lässt. Aus seiner Sicht hätte es im laufenden Verfahren ausreichend Zeit gegeben, einen Förderantrag zu stellen. Geld hätte es aus den Töpfen der Sportstättenförderung des Bundes und des Landes geben können oder aus dem Sanierungsfonds untere Nadorster Straße. Ihn ärgere der Umgang der Stadt mit dem Denkmalschutz und denkmalgeschützten Gebäuden. Ahrensdorf: „Fördermittel aus der Sportstättenförderung kann man jedes Jahr beantragen und bekommt das Geld dann ggf. im darauffolgenden Jahr. Das wäre kein Problem gewesen, wenn man ein Jahr hätte warten müssen. Nach dem Prüfschema ,wirtschaftliche Unzumutbarkeit’ kommt es darauf an, dass überhaupt Fördermittel beantragt worden sind. Das ist hier nicht passiert, also hätte der Abbruch nicht genehmigt werden dürfen.“ Weshalb dem VfL Sonderkonditionen eingeräumt worden seien, verstehe er nicht.

Eine Million Euro

VfL-Präsident Rainer Bartels wollte sich aktuell nicht mehr zum Thema äußern und verwies auf seine Aussagen aus dem Jahr 2021. Die Sanierung der Jahnhalle hätte 1 Million Euro gekostet, hatte er gegenüber unserer Redaktion erklärt. Das sei wirtschaftlich nicht zumutbar gewesen. Zur Frage, ob beziehungsweise warum nicht Förderanträge für eine Sanierung gestellt wurden, wollte er sich nicht äußern.