Diagnose, Forschung, Beratung: Hier testet das Klinikum Oldenburg auf Corona

Oldenburg Seit Wochen sind sie immer wieder in aller Munde: Corona-Tests sollen Gewissheit bringen, ob Menschen mit dem gefährlichen Virus infiziert sind. Doch wie funktioniert ein solcher Test eigentlich? Und vor welche Herausforderungen stellt das Verfahren ein Diagnoselabor?

Erbinformationen RNA und DNA sind die Träger von genetischen Erbinformationen. Die jeweiligen Abkürzungen der Namen stehen für Ribonukleinsäure (RNA) beziehungsweise Desoxyribonukleinsäure (DNA). Der Unterschied zwischen DNA und RNA ergibt sich vor allem aus dem strukturellen Aufbau der großen Biomoleküle.

Diehat mit Prof. Dr. Axel Hamprecht gesprochen. Der Facharzt für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie leitet das Universitätsinstitut für Medizinische Mikrobiologie und Virologie am Klinikum Oldenburg . Hier werden Infektionserreger von Patienten verschiedener Krankenhäuser untersucht und identifiziert. Seit einigen Wochen steht ein Erreger ganz oben auf der Fahndungsliste der Instituts-Mitarbeiter: das Corona-Virus.

Im Gespräch mit der NWZ beantwortet der Virologe die wichtigsten Fragen rund um seine Arbeit. Dabei erklärt er auch, wie man den winzigen Erreger nachweisen kann und wie sein Team sich der aktuellen Herausforderung stellt.

Was ist die eigentliche Aufgaben des Instituts ?

„Das Universitätsinstitut für Medizinische Mikrobiologie und Virologie hat als Hauptaufgabe die Diagnostik von Infektionserregern. Wir untersuchen für das Klinikum Oldenburg und weitere Kliniken in und um Oldenburg Patientenproben auf Bakterien, Viren, Pilze und Parasiten. Zusätzlich beraten wir andere Ärzte zur Diagnose und Therapie von Infektionen, zum Beispiel zum Einsatz von Antibiotika.

Darüber hinaus führen wir Forschung in verschiedenen Bereichen durch. Schwerpunkte sind unter anderem die Resistenzen von Erregern gegenüber Medikamenten und die Schnelldiagnose von Blutvergiftungen.“

Das schließt die

Corona-Diagnose ein ?

„Ja. Wir untersuchen an sieben Tagen in der Woche die Patienten-Proben aus dem Klinikum, dem Evangelischen Krankenhaus und dem Pius-Hospital aus Oldenburg, bei denen der Verdacht einer Corona-Infektion besteht. Das sind zwischen 30 und 80 Proben am Tag.“

Hat sich ihre Arbeit seit Beginn der Corona-Krise stark verändert? ?

„Wir mussten unseren Betrieb innerhalb kurzer Zeit umstellen, während die eigentlichen Diagnose-Aufgaben weitergelaufen sind. Um Proben auf Corona-Viren testen zu können, mussten wir Geräte anschaffen und neue Testverfahren aufbauen.

Das war nur mit sehr viel Mehrarbeit zu erreichen. Aber unsere Mitarbeiter haben das wirklich gut hinbekommen, so dass die Test jetzt laufen.“

Wie viele Mitarbeiter sind für die Tests abgestellt ?

„Insgesamt werden die Tests, die viel Zeit in Anspruch nehmen, von sechs der etwa 50 Medizinisch-Technischen Assistenten vorgenommen. Verantwortlich ist zudem immer einer unserer sechs Ärzte, die im Institut arbeiten. Wegen des erhöhten Arbeitspensums sollen zwei zusätzliche Medizinisch-Technische Assistenten eingestellt werden.“

Wie lange dauert

ein Corona-Test ?

„Der eigentliche Test dauert etwa vier bis acht Stunden. Getestet wird zweimal pro Tag. Für ein Großteil der Proben liegt das Ergebnis noch am selben Arbeitstag vor.“

Wie funktioniert

der Corona-Test ?

„Wir weisen das Virus über die Erbinformation nach, mittels einer sogenannten Polymerase-Kettenreaktion. Dabei werden die Viren in einem chemischen Verfahren aufgebrochen und so die Erbinformationen freigesetzt.

Diese Erbinformation, die in Form von RNA vorliegt, wird in einem weiteren Schritt in DNA umgewandelt. Dann können wir überprüfen, ob sich drei typische Corona-Gene nachweisen lassen – dies funktioniert mit fluoreszenzmarkierten Sonden. Dieser Schritt funktioniert nur, wenn sich in der Probe die Erbinformation des Virus befindet.

Die Methode ist vergleichsweise aufwendig, liefert aber ein sehr zuverlässiges Ergebnis.“

Was genau wird bei dem Test nachgewiesen ?

„Wir weisen nach, dass sich in der Probe des Patienten die Erbinformation von Corona-Viren befindet. Dabei kann man allerdings nicht unterscheiden, ob es sich um lebende oder bereits abgestorbene Viren handelt.“

Gibt es auch andere

Testverfahren ?

„Ja, die gibt es. Zum Beispiel den Antikörpertest. Dabei wird eine Patienten-Probe auf Antikörper untersucht, die der Körper bildet, um Viren zu bekämpfen. Ein solcher Test ist aber kein Nachweis für eine akute Erkrankung, da die Antikörper erst ein bis drei Wochen nach Auftreten der ersten Krankheitssymptome gebildet und nachgewiesen werden können. Ein Patient, bei dem die Antikörper vorhanden sind, befindet sich also schon in einem späten Stadium der Krankheit oder hat sie bereits überwunden.“

Wie werden die Proben entnommen ?

„Das hängt davon ab, wie weit die Krankheit bereits fortgeschritten ist. Bei einer relativ frischen Erkrankung wird ein Abstrich durch die Nase aus dem Rachenbereich genommen. Möglich ist aber auch ein Gaumenabstrich aus dem Mund, wobei sich in letzterem aber weniger Viren befinden.

Ist die Krankheit bereits weiter fortgeschritten, muss zusätzlich eine Probe aus den tiefen Atemwegen entnommen werden.“

Kann sich jeder bei ihnen im Labor testen lassen ?

„Wir können hier im Labor keine Proben abnehmen und können derzeit nur Proben von stationären Patienten untersuchen.“

Haben sie viele positive Testergebnisse ?

„Mittlerweile gibt es kaum noch positive Testergebnisse, was sicherlich auf die Einschränkungen des öffentlichen Lebens zurückzuführen ist. Im März und April hatten wir deutlich mehr positive Ergebnisse.“

Wird sich dieser

Trend fortsetzen ?

„Diese Frage ist schwierig zu beantworten. Das hängt davon ab, wie sich die Menschen in Zukunft verhalten und wie die Bevölkerung mit den auferlegten Einschränkungen umgeht.

Auch wenn die Erkrankungszahlen zurückgegangen sind, zirkuliert das Virus weiter und es kann jederzeit zu einem erneuten Anstieg kommen.“

Wie lange dauert es, bis ein Impfstoff vorliegt ?

„Auch das kann man nicht pauschal beantworten. Impfstoffentwicklung ist ein komplexer Prozess. Von der Entwicklung bis zu Zulassung sind sehr viele Schritte notwendig, bei denen immer wieder Verzögerungen auftreten können.

Und selbst wenn es einen Impfstoff gibt, muss der für extrem viele Menschen produziert werden. Normalerweise dauert dieser Prozess mehrere Jahre, jedoch arbeiten derzeit sehr viele Forschungseinrichtungen mit Hochdruck an der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs.

Wenn alles gut läuft, könnte es im Verlauf des kommenden Jahres bereits einen Impfstoff geben. Es ist aber auch möglich, dass sich die Entwicklung noch mehrere Jahre hinzieht.“