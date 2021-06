Abendmarkt in Oldenburg: Waffenplatz bekommt einen Wochenmarkt – in den Abendstunden

Oldenburg Über die Gestaltung des Waffenplatzes wurde viel gestritten. Betonwüste wurde er von einigen geschimpft, mehr Grün gefordert. Die Stadt hat dabei stets auf die Rolle des Platzes als Veranstaltungsfläche hingewiesen. Richtig viel fand hier in den vergangenen zwei Jahren (natürlich auch wegen Corona) allerdings nicht statt. Das soll sich nun ändern: Der Waffenplatz bekommt einen Wochenmarkt – und zwar in den Abendstunden.

Was ist auf dem Waffenplatz geplant?

Der sogenannte Abendmarkt wird ein klassischer Wochenmarkt plus einiger Zusatzangebote. Er findet immer mittwochs von 17 bis 21 Uhr statt, zum ersten Mal am 7. Juli. Geplant ist die wöchentliche Veranstaltung zunächst bis zum 29. September. Vor Ort sein werden Händler für Obst und Gemüse, Wurst, Käse, Blumen, Backwaren und mehr. Dazu solle es mehrere Stände aus dem Handmade-Bereich geben, an denen also Hersteller von Handgemachtem ihre Waren verkaufen können.

Damit der Markt zudem Verweilcharakter bietet, wird Michael Schmitz von Schmitz Brasserie im Herbartgang in der Mitte einen Stand für Wein und kleine Leckereien aufbauen. Zudem soll es Sitzgelegenheiten geben.

Wer steht hinter der Planung des Abendmarkts?

Geplant und durchgeführt wird der Abendmarkt von Hannes Friedek und Fenja Beckhäuser von der Agentur „Herr Hansen“, die auch den Stadtstrand am Stautorkreisel veranstalten. Sie seien mit dieser Idee auf die Stadt zugekommen und hätten offene Türen eingerannt. Nun hoffen sie, dass sich das Angebot etabliert und womöglich auch im nächsten Jahr in den warmen Monaten stattfinden kann – dann hoffentlich ohne Corona und sogar bereits ab dem späten Frühjahr.

Sind die üblichen Marktbeschicker auch dabei?

Das Angebot sei von den Marktbeschickern grundsätzlich positiv aufgenommen worden. Nicht jeder habe aber neben den bereits existierenden Vormittagsterminen noch Zeit gehabt, auch am Abendmarkt teilzunehmen. Dennoch werde es einige bekannte Stände vom Pferde- und Rathausmarkt geben. Dazu kämen für Oldenburg neue Angebote, wie Bäckerei Bohne aus Kayhausen (Bad Zwischenahn).

Grundsätzlich haben man das Ziel, regionale und nachhaltig arbeitende Anbieter auf dem Markt zusammenzubringen, so Friedek und Beckhäuser. Dazu gehörten zum Beispiel der Inklusionsbetrieb Rohdenhof, der Unverpackt-Laden „Rubio“, die „Buddel Jungs“ vom Julius-Mosen-Platz oder der noch sehr junge Getränkehersteller „Nordappel“. Im Handmade-Bereich setze man zudem auf „coole, junge Unternehmer“, so Friedek, denen man eine Plattform bieten wolle. Wer noch Interesse an einem Standplatz habe, könne sich melden unter info@herrhansenfeiert.de.

Was sagt die Stadt zu dem geplanten Abendmarkt?

Die Organisatoren haben nach eigener Aussage viel Rückenwind verspürt von der Stadt, von der Wirtschaftsförderung und von der Oldenburg Tourismus und Marketing . Stadtsprecher Reinhard Schenke bestätigt auf Anfrage, dass man als Stadtverwaltung dem Konzept sehr aufgeschlossen gegenüberstehen. Es füge sich in die Innenstadtstrategie zur Belegung der Oldenburger City ein. Der vor rund zwei Jahren fertiggestellte neue Waffenplatz sei der richtige Ort für so einen Markt.