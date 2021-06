Anmeldeportal für Oldenburger Ferienpass geöffnet: Von Alabaster-Skulpturen bis Zumba-Choreografien

Oldenburg Zwar noch klein, aber wieder sehr fein: Die 48. Ferienpass-Auflage in der Stadt Oldenburg ist die zweite in Folge, die unter Pandemie-Bedingungen geplant wurde. Auch diesmal ist nur ein eingeschränktes Programm möglich, gleichwohl hat es vom Umfang und Inhalt her gegenüber dem Vorjahr wieder zugelegt.

Über 300 Aktionen

Von 6 bis 17 Jahren

So läuft die Anmeldung Alle Angebote sind seit Montag unter www.ferienpass-oldenburg.de einsehbar. „Wer am Ferienpass teilnehmen möchte, kann sich ab diesem Startdatum auf der Ferienpass-Internetseite bis zum Ende der Ferien ein Benutzerkonto anlegen und bis zum 27. Juni eine persönliche Liste mit Wunschveranstaltungen zusammenstellen“, erläutert Ferienpassbeauftragter Ingo Krüger. Die Accounts aus dem Vorjahr sind nicht mehr aktiv. Die Verlosung der Wunschveranstaltungen findet am 29. und 30. Juni statt. Im Benutzerkonto können sich die Teilnehmenden informieren, welche Veranstaltungen sie zugelost bekommen haben. Die Ergebnisse werden auch per E-Mail mitgeteilt. Die zugelosten Ferienpassaktionen müssen dann vom 1. bis zum 11. Juli online bestätigt werden. In Ausnahmefällen kann das auch im Kinder- und Jugendbüro in der Von-Finckh-Straße 1 erledigt werden. Erst mit der Bestätigung der zugelosten Veranstaltung ist die Buchung abgeschlossen und der jeweilige Platz reserviert. Eventuell noch freie Plätze werden ab dem 12. Juli bis zum Ende der Ferien zur weiteren Buchung zur Verfügung gestellt.

Mehr als 300 Veranstaltungen sollen zwischen dem 22. Juli und 1. September für Abwechslung sorgen (2020 waren es 224 Veranstaltungen). „Es ist ein sehr buntes und vielfältiges Programm entstanden“, freut sich der Leiter des Amtes für Jugend und Familie, Frank Lammerding . Eine weitere gute Nachricht für Familien: Sämtliche Termine werden kostenfrei angeboten. Online-Anmeldung sind ab sofort möglich.

Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 17 Jahren haben in diesen Sommerferien wieder eine Menge Auswahl. Sie können sich für zahlreiche Bastel- und Kreativangebote anmelden, „Traumfänger“ basteln, Bumerangs, Flipper-Spielautomaten und Sehrohre bauen oder Skulpturen aus Alabaster fertigen und in der mittelalterlichen Holzwerkstatt aktiv werden. Sie haben die Chance, bei der Aufnahme eines Rap-Songs im Tonstudio dabei zu sein, am Ponderosa-Ranch-Projekt auf dem Abenteuerspielplatz teilzunehmen, einen Trickfilm zu kreieren, eine Radiosendung mitzugestalten oder Theater zu spielen. Auch sportlich geht es zu: So sind unter anderem Stand-Up-Paddling, Minigolf, Fußball, BMX- und Skateboardfahren, Hockey, Zumba und Taekwondo im Programm. Die Teilnehmenden können Bäume erforschen, Milch-Champion im Online-Quiz werden, Drohnen fliegen lassen, bei einer „Tour de Eis“ zu Oldenburgs Eisdielen radeln und ein Eis-Tasting genießen, auf Schatzsuche gehen, am Feuer schmieden und Zirkustricks lernen. Auch Hundeakrobatik mit einer echten Zirkushündin, Geochaching, Abenteuer im Escape-Room und noch vieles mehr stehen zur Auswahl. „Wir bedanken uns bei allen Einrichtungen und Vereinen, die zu diesem tollen Programm beitragen“, sagt Stadtjugendpfleger Christian Fritsch.

Ganz wichtig: Die Veranstaltungen finden unter den aktuellen Corona-Bestimmungen statt. Zum Schutze aller Beteiligten gelten Hygienemaßnahmen und Kontaktbeschränkungen.