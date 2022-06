Neubauprojekt „Modellflieger“: Ökologisch und bezahlbar auf Oldenburger Fliegerhorst bauen

Oldenburg Bezahlbar, familien- und klimafreundlich: Der städtische Bauausschuss hat am Donnerstagabend die Startfreigabe für das Bauprojekt „Modellflieger“ erteilt, das in den nächsten Jahren auf dem ehemaligen Fliegerhorst nach Entwürfen der Stadtverwaltung umgesetzt werden soll. Ulrich Fortmann aus dem Amt für Stadtentwicklung stellte die Planungen vor, mit denen bezahlbar auf kompakt erschlossenen und bebauten Grundstücken dennoch viel Platz zum Leben in bis zu dreieinhalbgeschossigen gestapelten Reihenhäusern geschaffen werden soll.

Einspareffekte

Durch die kompakte Bauweise sind große Einspareffekte zu erwarten, sagt er. Auch und vor allem weil sich die Bauherren in Gemeinschaften zusammenfinden, die gemeinsam Aufträge erteilen und das Baumaterial einkaufen sollen.

Nach der Fertigstellung der rund 90 Wohnungen seien geringe und stabile Nebenkosten zu erwarten. Die Stadthäuser werden an Parks und Grünflächen grenzen. Fortmann: „Trotzdem, dass die Grundstücke sehr klein sind, man schaut immer ins Grüne. Man sitzt auf seiner Terrasse und hat eine Aussicht – so als wäre man im Wald.“

Autofreie Zone

Und nicht nur das: Die Bewohner sollen so wenig wie möglich von Autos belästigt werden. Abstellmöglichkeiten werden in einer Quartiersgarage geschaffen. Derzeit werde geprüft, ob dafür eine ehemalige Halle des Fliegerhorstes geeignet sei. Darin könnten auch Fahrräder abgestellt werden. Selbstverständlich verfüge sie über Möglichkeiten, die Batterien von E-Mobilen aufzuladen. Gesucht werde allerdings noch ein Betreiber. Das Viertel solle wie eine Fußgängerzone gestaltet werden, in die man zeitlich begrenzt aber auch mit dem Auto fahren dürfe. Stellplätze am Haus werde es nicht geben.

Spielmöglichkeiten befinden sich auf dem eigenen Grundstück, auf autofreien Wegen sowie auf den angrenzenden Spielplätzen, so Fortmann weiter. Eine Schule und eine Kindertagesstätte ist in der Nachbarschaft leicht zu erreichen, gab der Stadtplaner einen Hinweis auf die Zielgruppe – Familien mit Kindern. Gleichwohl soll es eine Durchmischung geben

Unter die Stichworte ökologisch und klimafreundlich fallen „hoher KfW Standard, Plusenergie-Gebäude, nachhaltiges Bauen, der Verzicht auf fossile Energieträger, die Regenwassernutzung und Photovoltaikanlagen, Dach- und Fassadenbegrünung, Carsharing, E-Ladestationen, Lastenfahrräder sowie überdachte Fahrradstellplätze“.

„Ganz begeistert“

Die Ausschussmitglieder waren „ganz begeistert“ von den Plänen, wie es Bettina Unruh SPD ) formulierte. Fraktionskollege Thomas Klein und Ruth Drügemöller (Grüne) lobten das städtebauliche Konzept, das sich den im Wandel befindlichen Gesellschafts- und Lebensformen anpasse.

Der Ausschuss stimmte den Planungen einstimmig zu. Für Bauwillige soll es noch in diesem Jahr eine Informationsveranstaltung geben. Mit dem Erstbezug sei im Jahr 2025 zu rechnen.

Interessenten können sich bei Ulrich Fortmann vom Stadtplanungsamt melden, per E-Mail an ulrich.fortmann@stadt-oldenburg.de oder Tel. 0441/235-2593.