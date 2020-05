Forschung An Der Uni Oldenburg: Was Fernsehserien mit aktueller Politik zu tun haben

Oldenburg „Serien bestimmen unser Leben. Damit meine ich nicht in erster Linie Fernsehserien. Unser Leben besteht aus Episoden, wie der Schulzeit, der ersten Liebe, der Ausbildung, vielleicht der Gründung einer Familie und so weiter. Auch in der Politik spielt Serielles eine wichtige Rolle. Studierende sagten mir zum Beispiel, dass das immer gleiche Verhalten nach Wahlen sie total langweile“, führt der Oldenburger Designer Sönke Hahn aus. Dennoch ist Serialität ein relativ junges Forschungsgebiet.

Ausgezeichnetes Buch

Das Buch „Vier Typen seriellen Erzählens im Fernsehen: Eine illustrative Einführung in Theorie, Geschichte und Diskurs“ u.a. von Sönke Hahn (Hrsg.) ist im Verlag „BoD – Books on Demand“ erschienen. Die ISBN-Nummer ist 978-3-7322-8778-9. www.vier-typen-seriellen-erzaehlens.de

Mit Serialität unter anderem in ihrer Alltäglichkeit setzte sich Hahn in seiner Doktorarbeit aus dem Jahr 2017 auseinander. Zudem erhielt er für das von ihm gestaltete und herausgegebene Buch „Vier Typen seriellen Erzählens“ drei der wichtigsten internationalen Design-Preise: den Red Dot Award: Communication Design 2018, den IF Design Award 2019 und den German Design Award 2020. Ausschlaggebend dafür war unter anderem, dass die Gestaltung des Buches den Inhalt widerspiegelt. Nicht nur die Texte sind wie Serien aufgebaut, auch Schriftarten und Gliederung haben Seriencharakter.

„Der Sammelband wendet sich an Interessierte und Studierende und bietet eine nicht ganz so wissenschaftlich-schwergängige Einführung ins Thema“, so Hahn. „Alle Autoren haben einen erzählenden Schreibstil verwendet. Denn gut Erzähltes merkt man sich besser.“ Folglich können auch Lehrende von Wissen über gut gemachte Serien profitieren – oder bereits erwähnte Politiker. „Wenn wir bekannte Verhaltensmuster durchbrechen, wird die Botschaft interessanter und erregt mehr Aufmerksamkeit“, erklärt Hahn.

Kenntnisse über serielle Grundlagen können aber auch jedem Einzelnen helfen. Sie machen einen beispielsweise weniger anfällig für Manipulationen. „Das Paradebeispiel sind Tweets von Donald Trump. Jeder regt sich darüber auf. Sie folgen einem ganz einfachen seriellen System: Sie enthalten immer eine Provokation und etwas bleibt immer offen, so dass man dranbleiben muss“, erläutert Hahn. „Die größte Strafe für ihn wäre, nicht mehr über seine Tweets zu berichten.“

Jahrelange Entwicklung

Ganz außer Acht lassen darf man Fernsehserien bei diesem Thema auch nicht. Zumal es laut Hahn zahlreiche hochwertige Formate gibt, die die bekannten Klischees über das Medium mehr als infrage stellen: „Neue Serien wie ,Game of Thrones‘ oder ,Breaking Bad‘ sind audiovisuelle Gesellschaftsromane, die sich über Jahre entwickeln. In ,Breaking Bad‘ zum Beispiel geht es um einen biederen, amerikanischen Familienvater, der an Krebs erkrankt. Weil seine Versicherung die Behandlung nicht bezahlt, beginnt er Drogen zu produzieren. Im Drogenmilieu erhält er Macht. Er ist hin- und hergerissen zwischen seinem alten, integren Leben und der neuen kriminellen Position. Zum Schluss macht er doch alles kaputt. In Serien wie diesen kann jeder viel über sich und die reale Welt lernen.“