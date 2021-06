Kinderfeste „Erlebnis-Welt“ in Oldenburg: Aus spontanem Karussell-Kauf wird Familienspaß im Sommer

Oldenburg Kinder haben im Corona-Jahr genug gelitten: Dieser Satz ist leicht dahingesagt. Stefan Doersch redet nicht nur, er tut auch etwas, um bei den Kleinen den Fokus wieder mehr auf Spaß und Erlebnis zu lenken: Er plant eine Reihe von Kinder- und Familienfesten. Die Resonanz ist riesig. Der 39-Jährige ist eigentlich Inhaber der Sportakademie Doersch am Giesenweg in Kreyenbrück, bietet dort Kampfsport, Selbstverteidigung und Tanz hauptsächlich für Kinder an. Wie so viele musste der 39-Jährige über Monate seine Kurse einstellen. Seit rund zwei Wochen geht der Betrieb langsam wieder los. „Aber viele sind noch sehr zurückhaltend, wollen erst den Sommer abwarten.“

Fest am Giesenweg

Doersch hatte viel Zeit, etwa, um sich im Internet umzusehen. Dort entdeckte er das Angebot für ein gebrauchtes Mini-Kettenkarussell. Da er so etwas schon immer für Sommerfeste oder Tage der offenen Tür seiner Sportschule haben wollte, schlug er zu und restaurierte das Gerät. Dabei entstand die Idee, auf dem Parkplatz neben der Akademie ein kleines Kinderfest mit – den Corona-Regeln entsprechend – begrenzter Besucherzahl zu organisieren. Als der grobe Plan stand, stellte er kurzerhand Tickets für seine „Erlebnis-Welt“ zum Verkauf ins Netz. Von da an hatte Doersch deutlich weniger Zeit.

„Es war unglaublich, wie die Leute angestürmt kamen“ – virtuell, versteht sich. Eltern von kleinen Kindern schienen nur auf so ein Angebot gewartet zu haben. In kurzer Zeit waren die ersten Tickets vergriffen. Also plante Doersch weiter, setzte weitere Termine an und baute seine eigene Idee aus. Er kaufte weitere Kinderattraktionen, wie Hüpfburgen oder eine Mini-Eisenbahn, überlegte sich Mottofeste, etwa zum Thema Seifenblasen oder Piraten, und organisierte sogar ein Konzert mit dem bekannten Sänger Volker Rosin.

Hierfür gibt es noch Karten Samstag, 19. Juni: Konzert mit Volker Rosin, 14 Uhr, 12,90 Euro pro Person Samstag, 19. Juni: Kindertanz mit Clown Stefano, 16 Uhr, 9,90 Euro pro Kind (inklusive ein Erwachsener als Begleitperson) Sonntag, 20. Juni: Open-Air-Zauberschule, 16 Uhr, 29,90 Euro pro Familie (bis vier Personen, inklusive Zauberset) Samstag/Sonntag, 26./27. Juni: Kinder-Fun-Wochenende mit Übernachtung, für Kinder von sieben bis zwölf Jahren, 49 Euro pro Kind Samstag, 3. Juli: Erlebnis-Fest, 14 bis 17 Uhr, 16,90 Euro pro Person Freitag, 9. Juli: Seifenblasen-Fest, 15 bis 18 Uhr, 9,90 Euro pro Person Freitag, 16. Juli: Superhelden-Fest, 15 bis 18 Uhr, 9,90 Euro pro Person Sonntag, 5. September: „Hilfe, die Piraten kommen“, ein Tag als Pirat, 14 bis 17 Uhr, 12,90 Euro pro Person Samstag/Sonntag, 11./12. September: Kinderfest, 13 bis 17 Uhr, 12,90 Euro pro Kind (Erwachsene frei) Samstag/Sonntag, 9./10. Oktober: Oktoberfest, 9,90 Euro pro Kind (Erwachsene frei) Mehr Infos und Buchung finden Sie online unter: www.erlebniswelt-ol.de

Ambitioniertes Hobby

Jetzt den Überblick zu behalten, wird die Herausforderung, denn nebenbei läuft ja auch die Sportakademie wieder an. „Ich muss schauen, ob ich jetzt noch zusätzlich Leute einstelle.“ Dass er Gewinn machen wird, davon geht Doersch mit Blick auf die Investitionen in das Projekt nicht aus. Aber darum geht es ihm auch gar nicht. „Ich habe immer ein Hobby gesucht. Sport fiel aus, den habe ich schon den ganzen Tag. Aber an den Kinderfesten habe ich Spaß“, sagt der 39-Jährige, der selbst eine kleine Tochter hat.

Vielleicht wird daraus sogar noch mehr. In Oldenburg habe er immer einen Ort vermisst, an dem die Eltern gemütlich Kaffee trinken können, während die Kinder viel Platz und entsprechende Attraktionen zum Spielen habe. Darum sucht er nun nach einer Fläche, auf dem er seinen Mini-Freizeitpark mit Gastronomie dauerhaft aufbauen darf. Für Gäste, das zeigt die Nachfrage nach seinen Kinderfesten, wäre mit Sicherheit gesorgt.