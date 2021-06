Vor dem EM-Auftaktspiel: So viel Frankreich steckt in Oldenburg

Oldenburg An diesem Dienstag steigt – für viele endlich – die deutsche Fußballnationalmannschaft in das Europameisterschaftsturnier ein. Und zum Auftakt hat es die Löw-Elf gleich mit einem „dicken Brocken“ zu tun, trifft sie doch auf Weltmeister Frankreich.

Oldenburg und Frankreich – da ist doch was. Wie viel „Grande Nation“ steckt eigentlich in Oldenburg? Und umgekehrt? Wir haben uns mal an einen kleinen Überblick gewagt (und den historischen Aspekt der Franzosenzeit 1806 bis 1814 außen vor gelassen). Städtepartnerschaft: Seit 1985 besteht offiziell eine Städtepartnerschaft zwischen Oldenburg und der französischen Stadt Cholet. Die Stadt am Flüsschen La Moine gilt als industrielle Hochburg im nordwestlichen Département Maine-et-Loire, in der Nähe von Nantes.

Schon viel älter ist die Deutsch-Französische Gesellschaft Oldenburg. Sie wurde bereits 1948 als gemeinnütziger Verein von frankophilen Oldenburgern gegründet. Sie hat sich der Vermittlung von Kenntnissen über unsere französischen Nachbarn auf kulturellem, sozialem und politischem Gebiet im Geiste der Völkerverständigung und der europäischen Zusammenarbeit verschrieben.

Einwohner: Cholet (rund 56 000 Einwohner) ist von der Einwohnerzahl ungefähr ein Drittel so groß wie die Huntestadt (gut 170 000 Einwohner). Immerhin 145 französische Staatsbürger weist das Statistische Jahrbuch 2020 für Oldenburg auf.

65 davon sind männlichen, 80 weiblichen Geschlechts. Im Jahr der vorigen WM 2016 waren übrigens ebenso viele Franzosen in Oldenburg gemeldet. Straßennamen: Mindestens 16 Straßennamen in Oldenburg haben eine direkte Beziehung zu Frankreich. Das beginnt selbstverständlich mit der Choletstraße. Aber auch die Städte Paris und Metz sowie die Regionen Elsass und Lothringen werden mit Straßenamen bedacht. Und auch an berühmten Persönlichkeiten des Nachbarlandes mangelt es an der Hunte nicht: von (Alexandre Gustave) Eiffel über (Louis) Pasteur bis hin zu (Jean-Jacques) Rousseau. Und Cholet? Dort gibt es immerhin einen Place d’Oldenburg. Spitzensport: Ein Bereich, in dem sich Oldenburg und Cholet ein echtes Kopf-an-Kopf-Rennen liefern, ist der Sport: Die Basketballer beider Städte spielen erstklassig. Und beide haben jeweils einen nationalen Meistertitel gewonnen.

Oldenburg punktet hingegen klar mit seiner Frauen-Mannschaft in der Handball-Bundesliga. Da können die Franzosen nicht mithalten, kontern dafür als zweimalige Etappenstadt der Tour de France. Also muss der Fußball entscheiden; und da sieht es nicht so rosig für Oldenburg aus: SO Cholet spielt längst da, wo der VfB Oldenburg seit Jahren hinwill: in der dritten Liga. Kulinarisches: Ein typisches französisches Gericht? Natürlich: Baguette! Gleich vier Geschäfte, die das französische Weißbrot im Namen tragen, gibt Google für Oldenburg an. Hinzu kommt eines, das „French“ im Namen trägt. Für Schnitzel und Cholet gibt es allenfalls halbe Treffer: die Speise auf der Karte, aber nicht im Namen des Restaurants.