4:0 bei TSV Pattensen: VfL Oldenburg gewinnt leicht und locker

Oldenburg Keinen weiteren Boden auf das ebenfalls siegreiche Spitzenquartett haben die Oberliga-Fußballer des VfL Oldenburg (jetzt 26 Punkte) durch einen sicheren Auswärtserfolg beim TSV Pattensen verloren. Eine Woche nach dem 0:2 gegen den SC Spelle-Venhaus (29), der hinter ULM Wolfsburg und Germania Egestorf-Langreder (beide 31) und vor Heeslingen (28) Vierter ist, festigte das Team von Trainer Lasse Otremba durch ein 4:0 beim Aufsteiger Platz fünf.

Oberliga-Duell in Pattensen Das benötigt VfL Oldenburg bei gutem Aufsteiger

0:2 gegen SC Spelle-Venhaus VfL Oldenburg verliert ohne Abschlüsse den Anschluss

„Wir haben die Partie von Anfang an bestimmt und kaum etwas zugelassen. Wir hätten sogar noch das eine oder andere Tor mehr machen können“, lobte Otremba den sicheren Auftritt, bei dem seine Elf eine frühere Führung bei Kopfbällen von Luca Mittelstädt und Moritz Brinkmann verpasste.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den Newsletter "Nordwest-Kurve" der Nordwest Mediengruppe erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Nordwest-Kurve – Der Fußball-Newsletter für deine Region Jeden Mittwoch erhältst du von uns Aktuelles zu Top-Spielen, Geschichten vom Spielfeldrand und spannende Ereignisse rund um den Lokalfußball kostenlos in dein E-Mail-Postfach!

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Mittwoch erhältst du von uns Aktuelles zu Top-Spielen, Geschichten vom Spielfeldrand und spannende Ereignisse rund um den Lokalfußball kostenlos in dein E-Mail-Postfach!

VfL Oldenburg II siegt bei BV Garrel Vorne trifft Weyers – hinten macht’s Rump

Pattensen bemühte sich zwar, agierte aber zu unbestimmt. Der VfL war sehr kombinationssicher und dazu auch zweikampf- sowie laufstärker. Kurz vor der Pause schlugen die Gäste auch Kapital aus ihrer Überlegenheit. Nach einer Balleroberung im Mittelfeld landete der Ball bei Sven Lameyer, der das Spielgerät aus 18 Metern flach neben den linken Pfosten ins Netz zirkelte (43. Minute).

3:5 gegen Rot-Weiss Essen VfB Oldenburg baut Negativserie ganz bitter aus

Nach einer Stunde sorgte Mittelstädt für die Vorentscheidung. Der Torjäger wurde im Strafraum angespielt, ließ noch einen Gegenspieler aussteigen und schob den Ball an Torwart Erik Geesmann vorbei in die Maschen. Danach ließen die Oldenburger Ball und Gegner laufen, aber auch einige gute Tormöglichkeiten liegen.

3:0 bei Heeslinger SC Alle Trainer krank – VfL Oldenburg siegt trotzdem

In der Endphase wurde das Ergebnis in eine Höhe geschraubt, die dem Spielverlauf entsprach. Julian Dwertmann schloss einen Konter auf Vorarbeit von Victor Appiah zum 3:0 ab (84.), ehe dieser vier Minuten später aus acht Metern das 4:0 machte. In der Schlussminute sah Pattenses Georg König wegen groben Foulspiels Rot.

Pöpken - Thiele (87. Mennicke), Abbes, Janotta, Onnen - Lameyer, Comes - Janßen (82. Kujabi), Brinkmann (67. Friedrichs), Bockau (60. Dwertmann) - Mittelstädt (72. Appiah).