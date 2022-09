U19 beendet Krise – U17 verliert wieder: Wieso der Knoten beim JFV Nordwest (nicht) geplatzt ist

Oldenburg Den ersehnten ersten Saisonsieg in der Regionalliga Nord haben die U-19-Talente des JFV Nordwest durch ein 3:2 am Sonntag beim JFV Lübeck eingefahren. Wenige Stunden zuvor kassierte die U-15-Auswahl im Duell mit dem JFV Cloppenburg erstmalig Gegentore, blieb dank eines 4:2-Erfolgs aber ohne Punktverlust in der Landesliga. Die U 1 7 unterlag tags zuvor trotz Führung und guter Leistung dem VfL Osnabrück mit 1:2 und wird allmählich zum Sorgenkind der Oldenburger Nachwuchsfußballer.

Mit dem ersten Dreier verbesserte sich die U 19 auf einen Nichtabstiegsplatz (jetzt 4 Spiele/4 Punkte/10. Rang). „Es ist ein gutes Gefühl, dass wir gewonnen haben. Das war wichtig“, ordnet Trainer Tim Körner den Erfolg ein: „Wir waren über das Spiel hinweg die bessere Mannschaft.“ Keanu Rogmann (17. Minute), Marian Laurin Eilers (38.) und Ivan Strelnyk (55.) besorgten die Tore. Lübeck konnte zweimal verkürzen (45., 85.), so dass es noch „unnötig knapp“ wurde, analysiert Körner: „Wir lassen uns am Ende zu tief rein drücken.“ Weil sein Team anders als eine Woche zuvor (2:3 gegen Eimsbüttel) aber „zu Ende gespielt“ habe, sei man mit dem Sieg nun an dem Punkt, „diesen Weg weiterzugehen“.

„Da war viel Frust da“, beschreibt Trainer Yimin Ehlers die Gefühlswelt seiner Spieler nach der vierten Niederlage in der Regionalliga Nord (4/0/14.): „Diesmal hätten wir es verdient gehabt, einen, vielleicht sogar drei Punkte zu holen.“ Da der Tabellenletzte aber weder nach Felix Kattaus Führungstreffer (22.) noch nach dem 1:1 (46.) die eigenen Chancen nutzen konnte, standen die JFV-Kicker am Ende aufgrund des späten Osnabrücker Siegtores (74.) erneut mit leeren Händen da. „Ich bin deutlich zufriedener als die letzten Wochen“, sagt Ehlers aber und ist optimistisch, dass das Team bald den Turnaround schafft: „Es war gerade kämpferisch ein Auftritt auf Regionalliga-Niveau. Dadurch wurde es auch spielerisch besser.“

Nach den ersten beiden Gegentoren in dieser Saison (15., 37.) mussten die um den Wiederaufstieg in die Regionalliga spielenden Oldenburger (3/9/1.) erstmals einem Rückstand hinterherlaufen. „Meine Mannschaft hat sich davon überhaupt nicht beirren lassen“, lobt Trainer Wolfgang Horn nach dem aus seiner Sicht verdienten Sieg: „Das anzusehen, macht richtig Spaß.“ Sein Team habe zwar wieder einige gute Chancen sowie einen Elfmeter vergeben, doch Moritz Schmidt (40.), Giorgio Schwarz (53.), Maximilian Honecker (65.) und Jannek Brinkmann (70.+3) sorgten für den Sieg der jetzt wieder ganz vorn stehenden Auswahl. Unmittelbar nach Abpfiff sah ein Cloppenburger die Rote Karte, weil er einen Gegenspieler beleidigt hatte.