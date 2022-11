VfL Oldenburg II siegt bei BV Garrel: Vorne trifft Weyers – hinten macht’s Rump

Oldenburg /Garrel Ihre Erfolgsserie von zuletzt vier Siegen (davon drei in Folge in fremder Halle) haben die Handballerinnen des VfL Oldenburg II im Drittliga-Derby beim BV Garrel ausgebaut. Das Juniorteam des Trainergespanns Kim Balthazar/Jonas Schlender setzte sich beim personell geschwächten und um den Klassenerhalt kämpfenden Rivalen auf dem Kreis Cloppenburg (jetzt 3:13 Zähler) 27:23 durch und ist mit nun 12:4 Punkten weiter schärfster Verfolger von Primus TV Hannover-Baden­stedt (14:2).

„Wir sind superglücklich. Derbysieg – das ist immer das Wichtigste“, strahlte Balthazar nach einem Spiel, das beiderseits von vielen technischen Fehlern und herausragenden Torwartleistungen geprägt war. „Eine super Stimmung in der Halle – mit sehr vielen Fans, die aus Oldenburg angereist waren. Das war natürlich schön für die Mädels, vor solch einer Kulisse zu spielen.“

Zunächst bekamen die Zuschauer ein enges Spiel zu sehen, in dem sich kein Team absetzen konnte. Erst in der 12. Minute ging der VfL II durch Hannah Weyers erstmals mit zwei Toren in Front. Die Rückraumspielerin, die am Ende mit elf erfolgreichen Abschlüssen die beste Schützin auf dem Feld war, sorgte mit einer Serie von vier Treffern vor und nach dem Seitenwechsel für ein 15:10 und damit einen ersten ernsthaften Fingerzeig in Richtung Sieg.

Das Derby blieb aber hart umkämpft, was auch die jeweils fünf Zeitstrafen belegen. Zehn Minuten nach Wiederbeginn hatte Garrel durch Ex-VfLerin Kim Schilling (am Ende sieben Treffer) wieder auf 15:17 verkürzt und verringerte den Rückstand auch danach immer wieder, wenn die Oldenburgerinnen vorübergehend auf vier Tore davongezogen waren. Erst als der BV nach dem 22:25 von Melanie Fragge in der Endphase vier Minuten lang die glänzend aufgelegte VfL-II-Torhüterin Mareen Rump nicht überwinden konnten, wurde der vierte Sieg in Serie von den Gästen unter Dach und Fach gebracht.

„Wir haben wieder einen Schritt nach vorne gemacht – und die technischen Fehler kriegen wir auch noch in den Griff“, resümierte Balthazar und richtete den Blick nach jetzt vier Erfolgsmomenten in Serie auf das Verfolgerduell am nächsten Samstag (16.30 Uhr, Sporthalle Wechloy) mit der LiT Tribe aus Lübbecke (10:4), „wo es wieder um zwei wichtige Punkte geht“.

Rump, Büchert, Hempen - Schnell, Klöcker 5, Munderloh 1, Rebnau, Menne 1, Schumacher 5, Völker 2, S. Weyers, Oberegger, Kannegießer 2, Stubbe, H. Weyers 11/3, Schommartz.