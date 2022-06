Christopher Street Day: Auf dieser Route wird beim CSD in Oldenburg demonstriert

Oldenburg Endlich wieder Christopher Street Day (CSD), endlich wieder gemeinsam demonstrieren und feiern – die Freude bei den Organisatoren und Organisatorinnen des CSD Nordwest ist groß. An diesem Samstag, 18. Juni, ist es so weit. Dann wollen in Oldenburg wieder tausende Menschen verschiedener sexueller und geschlechtlicher Identitäten gemeinsam auf die Straße gehen und ein Zeichen setzen.

28 gemeldete Gruppen

Die Demoroute

Auf dem Oldenburger Schlossplatz beginnt das Programm um 11 Uhr mit Musik und Redebeiträgen. Um 13 Uhr beginnt die Demonstration. „Es haben sich bisher 28 Gruppen angemeldet, viele von ihnen nehmen mit einem Fahrzeug an der Demonstration teil“, sagt Andreas Gerbrand , Vorsitzender des Vereins CSD Nordwest. Neben einer Gruppe der Stadt Oldenburg nehmen beispielsweise die Aidshilfe Oldenburg, das Evangelische Krankenhaus, die Helene-Lange-Schule und die IGS Flötenteich an der Demonstration teil. Auch eine Gruppe der Initiative „Out in Church“ wird dabei sein, worüber sich die Organisatoren aufgrund der Wichtigkeit und Aktualität des Themas besonders freuen.

„Wir sind voller Vorfreude auf den CSD und hoffen, dass das Wetter mitspielt“, sagt Gerbrand. Neben den angemeldeten Gruppen sind zudem alle willkommen, die gerne demonstrieren wollen. Insgesamt werden zwischen 8000 und 10 000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet. Corona-Auflagen wird es während der Demonstration nicht geben. Das Organisationsteam bittet die Teilnehmenden jedoch darum, rücksichtsvoll und achtsam miteinander umzugehen und Abstände einzuhalten. Masken können in eigenem Ermessen getragen werden.

Abschlusskundgebung

Die Demoroute führt vom Schlossplatz über Huntestraße, Staugraben, Am Stadtmuseum, Pferdemarkt, Am Stadtmuseum, Staulinie, Heiligengeistwall, Theaterwall, Kasinoplatz und zurück zum Schlossplatz. Nach der Rückkehr gegen 15 Uhr schließen sich eine Abschlusskundgebung und das Kulturfest an.

Als besondere Highlights in diesem Jahr sind live auf der Bühne der Singer-Songwriter Maksim Reimer, Esther Filly und der Musikkabarettist und Komponist Holger Edmaier, sowie Lili Sommerfeld zu sehen. Am Abend startet die offizielle CSD-Abschlussparty „Night of The Pride“ in der Umbaubar ab 22 Uhr.

Der CSD Nordwest steht in diesem Jahr unter dem Motto „Coming Out ist...“. Demonstriert wird für die Rechte von lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen sowie queeren (LSBTIQ*) Menschen. Das Motto soll aufzeigen, wie individuell und unterschiedlich Menschen das Thema „Coming Out“ wahrnehmen.