OB-Kandidat der Oldenburger Linken positioniert sich: Höpken verärgert über Parteiausschlussverfahren gegen Wagenknecht

Oldenburg Nach dem von Mitgliedern beantragten Parteiausschlussverfahren gegen die Linken-Spitzenpolitikerin Sahra Wagenknecht hat sich der Linken-Kandidat für das Amt des Oldenburger Oberbürgermeisters, Jonas Christopher Höpken, klar an die Seite der früheren Fraktionsvorsitzenden im Bundestag gestellt. „Sahra Wagenknecht ist die derzeit in der Bevölkerung mit Abstand beliebteste Politikerin der Linken. Sie steht für einen erheblichen Teil des linken Spektrums in der Partei und in der Gesellschaft.“ In ihrem Buch „Die Selbstgerechten“, das von ihren Gegnern kritisiert wird, thematisiere sie in überzeugender Weise die Frage, warum die Linke trotz der großen ökonomischen und sozialen Verwerfungen in Deutschland nicht stärker ist und mache konkrete Vorschläge für mehr Demokratie in Wirtschaft und Gesellschaft, für mehr soziale Gerechtigkeit und ökonomische Vernunft, so Höpken.

Das Ausschlussverfahren werde zwar keinen Erfolg haben, „es nervt aber erheblich im Bundestagswahlkampf und auch im niedersächsischen Kommunalwahlkampf und ist daher ein Ärgernis“. Er kündigte zudem an, dass Wagenknecht bereits zugesagt habe, die Linke in Oldenburg mit einem Besuch im Wahlkampf zu unterstützen. Der Termin stehe noch nicht fest.