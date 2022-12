Comedy-Programm im PFL Oldenburg: Jan Philipp Zymny kritisiert die Wirklichkeit

Oldenburg Der junge Autor und Comedian Jan Philipp Zymny kommt mit seinem neuen Bühnenprogramm nach Oldenburg. Unter dem Titel „surREALITÄT“ wagt Zymny es, die Wirklichkeit selbst zu kritisieren und das in Zeiten der immer präsenter werdenden Esoterik und pseudowissenschaftlichen Theorien. Sein Auftritt soll den Zuschauerinnen und Zuschauern einen neuen Blickwinkel auf die Realität, abseits der alternativen Fakten, eröffnen. In seinem vierten abendfüllenden Soloprogramm vermischt Zymny Stand-Up-Comedy mit Kurzgeschichten und philosophischen Überlegungen. Zymny gestaltet dadurch ein Programm, das alles andere als gewöhnlich ist.

Die Veranstaltung findet am 23. Mai, um 20 Uhr, im Kulturzentrum PFL an der Peterstraße 3 statt. Eine Stunde vorher ist der Einlass. Tickets gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen sowie im Internet unter: