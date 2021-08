Afghanen in Oldenburg fürchten Taten der Taliban: Gelähmt von der Angst um das Leben der Familie

Oldenburg /Kabul „Afghanistan ist verloren.“ Wahab Akbari spricht diesen Satz und beendet mit ihm das Gespräch unserer Redaktion mit einigen nach Oldenburg geflüchteten Afghanen. Tieftraurige Schwere lastet auf diesen Menschen. Sie sind miteinander in der lähmenden Angst um ihre Angehörigen und Freunde im von den Taliban besetzten Afghanistan verbunden.

Flucht mit sechs Kindern

Zwei Stunden bevor dieser düstere Satz fällt, legt Abdul Raschid Moradi einige Kopien auf den Tisch. Sie dokumentieren den Arbeitsvertrag seines Schwagers mit der Bundesrepublik Deutschland, unterschrieben in Mazar-e Sharif. Er steht auf der Liste der Ortskräfte, die ausgeflogen werden sollen. Mit seiner Frau und den sechs Kindern ist der Mann von Kundus nach Kabul geflohen. „Dort verstecken sie sich seit zwei Wochen, weil sie rausgeholt werden sollten. Aber jetzt sind sie gefangen, schaffen es nicht zum Flughafen“, berichtet Moradi.

Immer wieder blickt der Mann im Café des IBIS, der Interkulturellen Arbeitsstelle in Oldenburg an der Klävemannstraße, auf sein Handy. Der letzte Kontakt liegt einen Tag zurück.

Katastrophe für Frauen

Wahab Akbari erzählt von seinem Neffen, Polizist in Kundus: „Sie sind vor den Taliban nach Kabul geflohen, seitdem haben wir nichts gehört.“ Für die Zukunft sieht Akbari schwarz. Er beschreibt, dass nach 2001 in Afghanistan eine Generation herangewachsen sei, die moderner leben konnte, im „westlichen Style“. „Die Mädchen konnten zur Schule gehen, durften studieren, mussten sich nicht verschleiern, sie konnten arbeiten. Jetzt geht es zurück zur Burka, sie werden unterdrückt, gehen nicht mehr zur Arbeit. Alles, was in 20 Jahren gewonnen war, ist zerstört.“

Dass Frauen frei und afghanische Ortskräfte, die mit dem Westen zusammengearbeitet haben, unversehrt bleiben, glauben die Afghanen in Oldenburg mit keinem Wort. „Wer beim Militär gearbeitet hat, wird getötet. In Herat forderten die Taliban von den Familien, die für die Regierung gearbeitet haben, die jungen Töchter für die Zwangsheirat. Man kann denen nicht glauben“, sagt Soudabh Asdi. Ihr Vater, ein Kommandeur der afghanischen Streitkräfte, wurde von den Taliban getötet.

Da war sie noch ein Mädchen, der Zugang zur Schule blieb ihr verwehrt, die Familie flüchtete: „Als Mädchen, als Frau, bin ich bei den Taliban nichts wert. In Deutschland konnte ich lernen, ich will hier studieren. Aber mein Vater ist tot, meine herzkranke Mutter und meine Geschwister sind in Griechenland, die anderen sind in Afghanistan. Ich kann meine Familie nicht hierher holen. Ich bin allein.“ Ihre Stimme überschlägt sich und bricht.

Fürchterliche Bilder

Dass es in Afghanistan für die Frauen besonders schlimm wird, davon ist Morteza Salari überzeugt: „Die Frauen trauen sich jetzt nicht mehr raus und die Familien haben Angst um ihre Töchter. Dabei war Afghanistan auf einem guten Weg. Mit den Taliban wird es keinen Fortschritt mehr geben.“ Seine Tante sei Lehrerin, seine Cousine Krankenschwester in Herat: „Sie mussten sofort zu Hause bleiben, jetzt haben wir nichts mehr gehört. Die Geschichte wiederholt sich.“

Morteza Salari ist allein nach Deutschland gekommen, so wie auch Ahmad Winkler vor elf Jahren. Seine Familie lebt in der Provinz Kapisa. Ob er seinen Bruder, Soldat der Armee, wiedersehen wird?

Ahmad Winkler weiß es nicht: „Er hat bis gestern noch gekämpft. Es stimmt nicht, dass alle Soldaten kapituliert haben. Mein Bruder hat 57 seiner Freunde verloren, er wird jetzt nicht aufgeben.“ Er zeigt ein Handyvideo, aufgenommen am Montag in einem von den Taliban eingenommenen Dorf 60 Kilometer von Kabul entfernt. Die Bilder sind unbeschreiblich. „Afghanistan ist verloren“, sagt auch er.