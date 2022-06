Kinderbetreuung in Oldenburg: Freie Ganztagsplätze – einige wenige gibt’s noch

Oldenburg Immer noch gibt es in Oldenburg zahlreiche Familien, die Mitte Juni noch nicht wissen, ob sie in diesem Sommer einen Betreuungsplatz für ihr Kind in Krippe oder Kindergarten bekommen. Sie müssen sich online durch die Liste der Einrichtungen mit gemeldeten freien Plätzen klicken. Und dabei zeigt sich: Vor allem Ganztagsplätze sind in allen Altersklassen rar und in einigen Stadtgebieten längst nicht mehr zu bekommen.

Wer einen Ganztagsplatz braucht, der muss sich strecken: In Eversten gibt es keine freien Ganztagsplätze mehr im Kindergartenbereich, auch in Ofenerdiek, Nadorst, Drielakermoor, Tweelbäke, Etzhorn, Bornhorst und im Ziegelhofviertel ist nichts mehr zu machen. Wer einen Ganztagsplatz braucht, der kann sich noch um einzelne freie Plätze in Bloherfelde, Kreyenbrück, Haarentor, Krusenbusch, Ohmstede, Osternburg, Drielake und im Zentrum bemühen. Ähnlich gestaltet es sich im Krippenbereich: Ganztagsplätze gibt es nur noch in einzelnen Einrichtungen, wem eine Betreuung bis zur Mittagszeit reicht, der hat bessere Chancen.

Laura Harms aus Ofenerdiek gehörte mit ihrem Mann in diesem Jahr zu den Eltern, die sich gute Chancen auf einen Platz in ihrer Wunscheinrichtung ausgerechnet hatten – schließlich wohnen sie direkt neben der Kita, die es werden sollte. Der Garten grenzt ans Einrichtungsgelände, der Filius linst dort über den Zaun und beobachtet die spielenden Kinder. Doch sowohl in Runde eins als auch in Runde zwei kassierte die Familie Absagen. „Wir verstehen es nicht, warum wir abgelehnt wurden. Wir hatten uns dort auch schon um einen Krippenplatz beworben und keinen bekommen. Und jetzt standen wir nach den Bewerbungsrunden ganz ohne Platz da.“ Unterstützt wurde die Familie bei der weiteren Suche von den Mitarbeitern des Servicebüros Kindertagesbetreuung. „Wir waren da gut aufgehoben, die haben sich gemeldet, wenn es freie Plätze gab“, so Laura Harms. Mittlerweile hat die Familie einen Kindergartenplatz gefunden. Dafür müssen sie nun ein paar Kilometer fahren, und Laura Harms muss sich mit ihrem Arbeitgeber über eine Anpassung ihrer Arbeitszeiten verständigen, weil die Betreuungszeiten nicht wie gewünscht umgesetzt werden können. Was bleibt, ist ein bitterer Nachgeschmack: „Monatelang in der Luft zu hängen, wenn beide Eltern berufstätig sind, war aufreibend. Die Kriterien für die Vergabe der Plätze, erschließen sich mir nicht.“

Immer im Januar beginnt das Rennen um die freien Krippen- und Kindergartenplätze in der Stadt Oldenburg: Eltern geben über das Online-Anmeldeportal der Stadt (www.oldenburg.kitaav.de) Erst-, Zweit- und Drittwunsch für eine Einrichtung an. Dann beginnt die Zeit des Zitterns: Wer bekommt einen Platz, wer geht leer aus? Für alle, die kein Glück hatten, beginnt Mitte März die nächste Bewerbungsrunde. Wieder gibt es Absagen. Wer dann immer noch keinen Betreuungsplatz hat, der muss im Portal suchen, wo noch Plätze angeboten werden. Für die städtischen Einrichtungen gibt es Richtlinien für die Vergabe der freien Plätze. „Die freien Träger haben eigene Vergabekriterien, die sich an denen der städtischen Kitas orientieren“, so eine Sprecherin der Stadt Oldenburg auf Nachfrage unserer Redaktion.

Jedes Jahr werden in Oldenburg mehr Plätze gebraucht als angeboten. Im Januar sind laut Stadt in der ersten Anmeldewelle insgesamt 2742 Anmeldungen für Krippen und Kindergartenplätze eingegangen. Insgesamt verfügt die Stadt über 2106 Krippen- und 4739 Kindergartenplätze – die natürlich größtenteils von Kindern älterer Jahrgänge bereits belegt sind. Die Eltern haben bis zu Beginn des Kita-Jahres – und auch darüber hinaus unterjährig – die Möglichkeit, sich für freie Plätze anzumelden. Unterstützung und Beratung bekommen Familien vom Servicebüro Kindertagesbetreuung, Bergstraße 25, das telefonisch unter 0441/2353-739, -753 oder -736 sowie unter kitabetreuung@stadt-oldenburg.de erreichbar ist.

Zum 1. August eröffnet die dritte Krippengruppe in der neuen Kita Alte Färberei in der Trägerschaft des DRK mit 15 Plätzen. Zum Jahreswechsel 2022/2023 werden drei neue Kitas eröffnet:

Kita Eßkamp, Träger Stadt Oldenburg, zwei Krippengruppen mit insgesamt 30 Plätzen und zwei Kindergartengruppen mit insgesamt 43 Plätzen

Kita Havekant, Träger Verein für Kinder e.V., eine Krippengruppe mit 15 Plätzen und eine Kindergartengruppe mit 25 Plätzen

Kita Tweelbäker Tredde, Träger Kindertagesstätten- und Beratungsverband e.V., zwei Krippengruppen mit insgesamt 30 Plätzen und 2 Kindergartengruppen mit insgesamt 50 Plätzen