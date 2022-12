Innovatives Verfahren im Oldenburger Klinikum: Hilfe für Patienten mit bösartigen Lebertumoren

Martin Maurer folgt Ruf nach Oldenburg

Prof. Dr. Dr. Martin Maurer wurde zum 1. Oktober 2022 auf die Professur für Diagnostische und Interventionelle Radiologie an der Fakultät VI Medizin und Gesundheitswissenschaften der Universität Oldenburg berufen. Gleichzeitig hat er die Leitung des gleichnamigen Universitätsinstituts am Klinikum Oldenburg übernommen. Bevor Maurer dem Ruf nach Oldenburg folgte, war er als Leitender Oberarzt der Radiologie an der Universitätsklinik Bern (Schweiz) tätig.

Medizin studierte Maurer in Münster, Berlin, Dublin und Paris. Währenddessen begann er gleichzeitig ein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Fernuniversität Hagen, das er 2007 abschloss. Im selben Jahr promovierte Maurer zum Doktor der Medizin an der Berliner Charité. Parallel zu seiner klinischen Tätigkeit erlangte er einen Master of Health Business Administration an der Universität Erlangen-Nürnberg. 2012 habilitierte er sich an der Charité mit dem Thema „Patienten- und Kostenmanagement in der Radiologie“ und promovierte dort zwei Jahre später in Gesundheitswissenschaften. Schließlich absolvierte der Mediziner ein weiteres berufsbegleitendes Masterstudium „Health Economics, Policy and Management“ in London. 2019 wurde er außerplanmäßiger Professor an der Universität Bern.

Maurer war zunächst sieben Jahre lang an der Charité beschäftigt, wo er auch seine Facharztausbildung zum Radiologen absolvierte, bevor er 2014 an die Klinik für Radiologie der Universitätsklinik Bern (Schweiz) wechselte. Dort leitete er ab 2015 das Team für abdominelle und urologische Radiologie inklusive Ultraschall, HNO- und Brust-Bildgebung.