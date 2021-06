Bach-Konzert in St. Ansgar Oldenburg: Lächeln der Solisten verrät notfalls den Weg

Oldenburg Bei wem stehen denn schon mal zwei Cembali zum täglichen Gebrauch zu Hause? Bei Johann Sebastian Bach in Leipzig waren es fünf. Der Nachlass des Thomaskantors weist neben einem Anteilsschein an einer Silbermine im Erzgebirge vier der Tasteninstrumente in normaler Größe aus und eins in kleinerer. Gut vorstellbar, dass er um 1730 herum Hauskonzerte mit seinen Söhnen Wilhelm Friedemann (damals 20) und Carl Philipp Emanuel (16) gepflegt hat.

Mit Söhnen geübt

In der Ansgari-Kirche in Eversten sitzen Johannes von Hoff und Torsten Johann an zwei schon äußerlich prächtigen Instrumenten des renommierten Oldenburger Cembalobauers Dietrich Hein . Deren Wert mal mit zweieinhalb multipliziert – also, der alte Bach war kein armer Schlucker.

Der Oldenburger Kantor von Hoff und der Alte-Musik-Spezialist Johann aus Wilhelmshaven führen auch jenes Konzert C-Dur für zwei Cembali BWV 1061 im Programm, das Bach senior mit größter Sicherheit zu Hause mit den Söhnen geübt hat. Erst später ergänzte er es durch eine Streicher-Begleitung. So passte es gut in die regelmäßigen öffentlichen Konzerte im Saal des Zimmermannschen Coffé-Hauses, in dem das Collegium Musicum residierte.

Weiter im Angebot in St. Ansgar: Bachs Konzert c-Moll für zwei Cembali und Streicher BWV 1060, ein Concerto für zwei Cembali F-Dur von Wilhelm Friedemann Bach, sowie Contrapunctus II und IV aus Johann Sebastians „Kunst der Fuge“. Das anregend spielende Barockorchester La Dolcezza mit Konzertmeisterin Veronika Skuplik begleitet die beiden Konzerte von Vater Bach zupackend. Zudem arbeiten die Streicher die Linienführungen in der Fugen-Kunst plastisch heraus. Da wird bei dieser „Kopf-Musik“ sogar sichtbar, welche Wendungen die Stimmen nehmen.

Geschwister-Instrumente

Die beiden Tasteninstrumente von Hein sind von der Fertigung her Geschwister. Sie klingen natürlich auch prächtig, aber sie erfordern durch ihr ähnliches Timbre ein sehr konzentriertes Zuhören. Bei aller Klarheit und Brillanz wirkt der Klang sanft, mit einem deutlichen aber unaufdringlichen Bass. Notfalls lässt sich am wechselweisen freudigen Lächeln der Solisten erkennen, wer gerade in der Musik das Wort führt.

Wilhelm Friedemanns Duo führt schon in die Sturm-und-Drang-Zeit, was die Solisten durch abrupte Einschnitte und rasches Versinken in Empfindsamkeit unterstreichen. In Johann Sebastians C-Moll-Konzert, der Transkription eines verschollenen Werkes mit Violine und Oboe, greifen Solisten und Orchester stärker ineinander. Es ist der Höhe- und Schlusspunkt eines kleinen Bach- und Cembalofestes.