Beats und Liebe in Oldenburg: Balkan Beats, Techno und 500 Kopfhörer

Oldenburg Die Festivalsaison hat begonnen und schon in den ersten Wochen viele tausende Menschen begeistert, die lange auf Live-Musik unter freiem Himmel und ausgelassene Partys warten mussten. Auch in Oldenburg wird es mit „Beats und Liebe“ eine Veranstaltung geben, die stark an ein klassisches Festival erinnert aber doch etwas anders läuft.

• Das ist geplant

Insgesamt vier Tage Programm mit Live-Musik, DJ-Auftritten und einer Balkan-Beat-Abschlussparty im Zirkuszelt verspricht das Organisationsteam. Dazu einen gemütlichen Außenbereich, in dem es zahlreiche Sitzgelegenheiten und einen Gastronomiebereich geben soll.

„Anders als im letzten Jahr werden wir aber keine Kletterwand und auch kein gesondertes Spielangebot für Kinder auf die Beine stellen. Dieses Mal wollen wir uns auf die Live-Veranstaltungen konzentrieren“, sagt Jannik Kirchner aus dem Organisationsteam.

• Der Ort

Veranstaltungsort ist die große Freifläche neben den Weser-Ems-Hallen. „Wir haben uns wieder mit mehreren Veranstaltern zusammengeschlossen und bauen ein großes Zirkuszelt auf. Das ist ein besonderer Ort, in dem man nicht jederzeit feiern kann“, freut sich Kirchner auf die Abende. „Und während im Innern des Zeltes getanzt wird, haben Besucher auf der Außenfläche Zeit, sich zu entspannen und sich in angenehmer Atmosphäre und unter freiem Himmel zu unterhalten“, so der Organisator weiter. Das sei schon im vergangenen Jahr gut angenommen worden und soll auch dieses Mal wieder so laufen.

• Warum Kopfhörer?

„Die Kopfhörerparty ist ein Konzept, um Party- und Tanzmusik hören zu können, ohne, dass Außenstehende oder Anwohner bis tief in die Nacht beschallt werden“, berichtet Jan Thie, der ebenfalls zum Organisationsteam gehört. Auch diese Form des Feierns habe es bereits im vergangenen Jahr bei Beats und Liebe gegeben und sei von den Besuchern gut angenommen worden. „Wir haben etwa 500 Kopfhörer für unsere Gäste, die dann zwischen verschiedenen Musikkanälen wechseln können, wenn sie tanzen“, erklärt Thie. Ab 22 Uhr sollen die mobilen Geräte ausgegeben werden. Musik wird bis etwa 2 Uhr gespielt.

• Besondere Party

Ein besonderer Abend soll der Samstagabend werden. „Das Programm haben wir in Zusammenarbeit mit dem Neuland-Festival auf die Beine gestellt“, sagt Kirchner. Ein Höhepunkt sei dabei die Show des „Kabaret K“, bei der internationale Varieté- und Straßenkünstler auftreten und hochklassige Artistik mit schrägem Humor kombinieren. Direkt im Anschluss gibt es dann eine Balkan Beat Party bei der die traditionelle Volksmusik aus Südosteuropa mit westlicher Dance-Musik verschmilzt.

• Die Tickets

Der Besuch von Beats und Liebe ist in der einfachen Form kostenlos. Das beinhaltet allerdings nur den Außen- und Gastronomiebereich. Wer an den Partys teilnehmen möchte, muss sich Tickets an der Abendkasse oder im Online-Vorverkauf besorgen. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten – vom Einzelticket für alle Veranstaltungen bis hin zu Tickets für die separaten Events.Online- Tickets: www.ticket2go.de