Kunst statt Leerstand in Oldenburg: „Die Loge“ sagt: „Fürchtet euch nicht“

Oldenburg „Fürchtet Euch Nicht“ lautet der Titel der neuen, begehbaren Installation des Oldenburger Theaterkollektivs „Die Loge“ in der Baumgartenstraße 6, die am Samstag mit einer Vernissage eröffnet wurde. Mit ihrer zweiten Aktion will sich das freie Kollektiv rund um Clara Kaiser und Mathilda Kochan mit der ungewöhnlichen Situation auseinanderzusetzen, mit der sie sich tagtäglich während der Corona-Pandemie konfrontiert sehen.

Inspirierender Ort

Ängste, Verluste, Unsicherheit aber auch das Selbstbild und die Fragen, die sie und viele andere Künstlerinnen und Künstler sich gerade stellen, beschäftigten sie diesmal bei ihrer künstlerischen Arbeit. Rituale und Gegenstände, die einem bekannt vorkommen, aber ihre Relevanz verloren haben, tauchen hier verfremdet auf und werden mit neuem Sinn erfüllt.

„Wir haben nach einem Leerstand in der Oldenburger Innenstadt gesucht, nach einem Ort, der uns inspiriert und haben das alte Fachwerkhaus in der Baumgartenstraße gefunden“, so die beiden Macherinnen. „Das Haus ist ein Stück Oldenburger Geschichte und es hatte sofort eine starke Wirkung auf uns. Dem Verfall wollten wir mit dem Neubeginn antworten, dem Chaos mit der Besinnung.“

Anlässlich der Corona-Problematik hatte die Loge, die im Mai 2020 gegründet wurde, in einem ersten Schritt Theater für jeweils einzelne Zuschauer gemacht. Das Projekt „Killing Loneliness“ fand im vergangenen Jahr über mehrere Wochen in der Oldenburger Innenstadt statt und gab vielen Menschen die Möglichkeit, trotz Lockdown Live-Performances, Eins-zu-Eins-Theaterstücke und kleine Kunstwerke zu genießen. „Das unglaublich starke Echo auf dieses Projekt hat gezeigt, wie wichtig Kultur gerade in diesen Zeiten ist und wie sehr die Menschen nach solchen Angeboten dürsten“, sagen Kaiser und Kochan unisono.

Start um 18 Uhr

„Die Loge“ – weitere Künstlerinnen und Künstler sind Lars Unger, Nicholas Tamagna, Isabelle Bosien, Alex Kistel, Gunnar Brandt-Sigudsson, Felix Pätzold und Patrick Weinhüner – lädt ab sofort immer freitags, samstags und sonntags von 18 bis 21 Uhr in die Baumgartenstraße 6 ein. Der Eintritt kostet 6 Euro. Alle Corona-Regeln müssen eingehalten werden. Derzeit ist während des Besuchs eine medizinische Maske Pflicht.

Mehr Infos unter www.dieloge.org