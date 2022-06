Premiere von „Vor mir die Sintflut“ im Gleispark: Wird Oldenburg zur sonnigen Küstenstadt?

Weitere Infos

Die Premiere des Stückes ist an diesem Freitag, 17. Juni, 20.30 Uhr, im Gleispark am Bundesbahnweg.

Weitere Aufführungen gibt es am 18. und 26. Juni (20.30 Uhr) sowie am 27. Juni um 19 Uhr im Gleispark, außerdem am 20. Juni um 19.30 Uhr beim Re:claim-Kulturfestival an der Achternstraße 15/16.

Tickets sind generell kostenlos. Im Gleispark gibt es jedoch ein Sonderangebot in Verbindung mit der Ausstellung „Planet or Plastic“. Wer an den jeweiligen Vorstellungstagen ein Ticket für die Ausstellung kauft, erhält dieses ab 19 Uhr für sechs Euro.