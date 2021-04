Oldenburger Autor veröffentlicht erstes Buch: Der Abschied von seiner Frau ist nun ein Roman

Oldenburg Zahlen, Daten, Fakten, Technik: Das ist die Welt von Wilfried Strauß. Der 75-jährige war Programmierer. 40 Jahre lang hat er bei der Kommunalen Datenverarbeitung Oldenburg (KDO) gearbeitet. Das Digitale beschäftigt den Rentner immer noch intensiv, denn als freier Fachjournalist schreibt er über das digitale Fotografieren und Filmen. In Fachzeitschriften publiziert er. Er hat aber auch schon zahlreiche Bücher geschrieben. 23 Sachbücher. Und nun mit 75 Jahren legt Wilfried Strauß seinen ersten Roman vor.

Von der Kraft der Liebe

„Nur ein bisschen Abschied“ heißt das Buch, das im Oldenburger Isensee-Verlag erschienen ist. Schnell ahnt man, dass all das, was im Leben der Hauptperson namens Ingo Herbst geschieht, eigentlich von Wilfried Strauß handelt. „Ja stimmt“, sagt der Autor. Freunde und Bekannte hätten ihn auch sofort darin erkannt. Der Roman erzählt von der Kraft der Liebe, vom Altwerden, von Krankheit und dem Tod eines nahestehenden Menschen. Und schließlich auch davon, wie die Hinterbliebenen das alles „überleben“. Wilfried Strauß hat seine kranke Frau mehr als vier Jahre intensiv betreut, bis sie dann im Hospiz gestorben ist. So wie die Teresa in seinem Roman.

Um nicht selber ein Problem zu bekommen, habe er in jenen vier Jahren ein Pflegetagebuch geschrieben. „Das hatte auch den Vorteil, dass ich den Ärzten immer konkrete Daten über den Krankheitsverlauf liefern konnte“, erklärt Strauß, „Und: Ich wollte es nicht mitschleppen. Wenn es aufgeschrieben war, dann war ich davon befreit.“ Irgendwann dann, nach dem Tod seiner Frau, stand für ihn der Plan vom Roman fest. „Ich wollte anderen davon erzählen, was abgeht, wenn der Partner dement und immer schwächer wird, und sagen, wie man damit umgeht.“

Nie ganz bergab

Wilfried Strauß macht das in zwei Ebenen: einmal als personaler Erzähler und einmal in Ingo Herbsts Tagebucheinträgen. Verliebt, verlobt, verheiratet, Geburt der Tochter, viele Reisen, ein schönes Leben – dann der erste Schicksalsschlag: eine Krebserkrankung. Doch nie geht es ganz bergab. Ingo Herbst wächst mit seinen Aufgaben. Die Eheleute werden Großeltern. Sie befassen sich mit Themen wie Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht, aber auch mit Rollatoren, Pflegestufen, Kurzzeitpflege und den ersten Aussetzern, die noch als normale Vergesslichkeit abgetan werden.

Wer all das schon selber erlebt hat, wird in Gedanken nicken und sich sagen: „Ja, so ist das.“ Alle anderen werden schlucken, aber auch Mut fassen. Tränen sind allerdings bei beiden Personengruppen nicht ausgeschlossen.

Wilfried Strauß erzählt auch von der Trauerarbeit. Sein Protagonist lässt sich von Profis im Hospiz helfen, macht widerwillig sogar bei einem Malkurs mit. „Da kann man die Seele laufen lassen“, weiß der Autor, der ja alles selbst erlebt hat und jetzt viel Lebenslust ausstrahlt. Vom Ergebnis seiner Malerei war der Technik-Fan ganz baff. Auf der Buchrückseite ist es sehen, vorne eine seiner Fotografien – selbstverständlich.