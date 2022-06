Versorgung in Oldenburg: Künstliche Intelligenz kommt mit dem Kran

Oldenburg Die Künstliche Intelligenz (KI) hält immer mehr Einzug in das tägliche Leben. Gerade auch die Medizin ist davon nicht ausgenommen. Ein Beispiel ist seit dieser Woche in der Radiologie-Praxis Dr. Steen & Partner in der Grünen Straße in Betrieb: ein neuer CT-Scanner, den es so laut Dr. Jochen Steen im Nordwesten sonst nirgends gibt, und dessen Bedienkonzept eben auf KI basiert.

Per Kran wurde der Computertomograph in die Praxis befördert.

Aufmerksame Passanten dürfte die Neuanschaffung nicht entgangen sein, war zur Anlieferung Ende Mai doch ein Schwerlastkran in den frühen Morgenstunden notwendig. Und beim weiteren Transport des Computertomographen in die Praxis war Maßarbeit gefragt, passte das tonnenschwere Gerät doch gerade so durch die Fensteröffnung.

Stärkere Röntgenröhre und ein neuer Detektor sollen, so Steen, bessere Bilder liefern, die KI im Gerät aber dafür sorgen, dass die Strahlendosis für den Patienten geringer ist. „Das ist ein echter Benefit für Patienten.“ Eine 3-D-Kamera über dem Gerät (mit Technik aus einer Spielekonsole) und vom CT gesteuerte Abfragen patientenspezifischer Informationen durch die Medizinisch-Technischen Assistentinnen (MTA) sollen dafür sorgen, dass dieser für die Untersuchung optimal gelagert wird. Denn, so der Radiologe: Schon eine Abweichung von drei bis vier Zentimetern bedeute eine 20 Prozent höhere Strahlendosis, um gleich gute Bilder zu erhalten. Dies soll die KI durch Aufnahmen auf genau der benötigten Schichthöhe künftig vermeiden. Aber auch Erfahrungsunterschiede der MTAs könnten so ausgeglichen werden, verspricht der Hersteller des rund 800.000 Euro teuren Geräts. Der hat mit Hilfe von KI tausende Scanvorgänge analysiert und Schlüsselfragen für ein optimiertes Scanergebnis identifiziert. So wurden so genannte Entscheidungsbäume entworfen, die den Anwender durch individuelle Fragen leiten.

Und dort war Maßarbeit gefragt.

Auch bei der Auswertung der Aufnahmen unterstützt die KI, indem sie beispielsweise so genannte Lungenrundherde automatisch erkennt. „So bleibt dem Arzt mehr Zeit für die Interpretation der Bilder“, sagt Steen. Dass die Abläufe in der Praxis dadurch beschleunigt werden könnten, sei ein weiterer Aspekt. Dabei ist dem Arzt trotz allen Fortschritts eines wichtig: „Die KI unterstützt, sie ersetzt nicht.“