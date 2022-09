Debatte um Nadorster Straße in Oldenburg: Rücktritte aus Sanierungsbeirat als Reaktion auf Fahrradspur-Pläne

Oldenburg Welch schlechte Stimmung in den Reihen von Anliegern der südlichen Nadorster Straße herrscht, wurde am Montagabend am Rande des Verkehrsausschusses deutlich. Denn dort erhielt die Stadtverwaltung einen Brief, der Einfluss auf die künftige Arbeit des Beirats für den Sanierungsbereich „Untere Nadorster Straße“ haben wird. Das Thema selbst, der geplante Fahrradstreifen auf dem jetzigen Parkstreifen, wurde indes gar nicht mehr behandelt.

Radspur statt Parkplätze

In dem Brief erklärten Jürgen König , Geschäftsführer von Willers und in den Beirat gewählt als ein Vertreter der Eigentümer, Beate Fröhlich, Inhaberin der Lamberti-Apotheke und eine Vertreterin der Mieter, und Hans-Joachim Neumann , Inhaber des Blumenhauses Sündermann und ein Vertreter der Werbegemeinschaft „Die Nadorster“ im Beirat, ihren Rücktritt aus dem Gremium. Die Basis für eine weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit sei nachhaltig zerstört worden, heißt es in dem Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt.

Wie berichtet, hatte die Stadtverwaltung geplant, ihr Vorhaben für eine sogenannten „Protected Bike Lane“, also eine baulich abgetrennte Fahrradspur zwischen Gertrudenspinne und Bürgereschstraße, vorzustellen. Genutzt werden soll dafür der Parkstreifen für rund 55 Autos, der bereits asphaltiert ist. Die Umsetzung war schon für diesen Herbst vorgesehen. Die Anlieger waren darüber von der Stadt vorab nicht informiert worden und fühlten sich überrumpelt, insbesondere die Geschäftsleute.

Einige von ihnen sind bereits seit Jahren im Sanierungsbeirat engagiert, in dem über die Neugestaltung der südlichen Nadorster Straße diskutiert und informiert werden soll. Ziele sind unter anderem mehr Verkehrssicherheit für alle Nutzer und eine höhere Aufenthaltsqualität in dem Bereich.

„Fass zum Überlaufen“

Wie es von den Unterzeichnern des Briefs heißt, habe man „zum wiederholten Mal“ feststellen müssen, dass es der Stadt in Bezug auf eine faire und vertrauensvolle Zusammenarbeit nicht wirklich ernst sei. Das aktuelle Vorgehen bei der Fahrradspur bringe nun „das Fass zum Überlaufen“. Die Mitarbeit im Beirat mache so keinen Sinn mehr.

An dieser Entscheidung änderten auch Telefonate zwischen der Verwaltung und Anliegern sowie die Ankündigung der Stadt, den Tagesordnungspunkt zunächst zurückzuziehen, nichts.

Wie Dagmar Sachse , Verkehrsdezernentin in Vertretung, mitteilte, wolle man nun zunächst im Sanierungsbeirat (Mittwoch, 28. September, 19 Uhr, Gemeindesaal am Hartenkamp 18) und in Gesprächen das Thema weiter erörtern. In der November-Sitzung soll die „Protected Bike Lane“ dann noch einmal auf die Tagesordnung des Verkehrsausschusses kommen.