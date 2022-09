NWZ-Talk mit Oldenburger Landtagskandidaten: Direktkandidaten diskutieren Pflegenotstand und Energiekrise

Oldenburg Wie kann der Pflegenotstand in Krankenhäusern und Altenheimen beseitigt werden? Woher sollen die Fachkräfte kommen? Ist angesichts des Lehrermangels die Unterrichtsversorgung in den Schulen ausreichend? Und warum muss die Stadt Oldenburg für millionenschwere Kredite für die Modernisierung und Erweiterung des Klinikums geradestehen, wenn die Finanzierung der Krankenhausinfrastruktur doch Ländersache ist? Über diese Fragen und weitere Themen wie die Schließung der Förderschulen Lernen, den Digitalisierungsfortschritt an Schulen und die Not vieler Privathaushalte und Unternehmen durch die explodierenden Energiepreise diskutierte am Montagabend der Leiter der NWZ-Stadtredaktion, Markus Minten, bei der zweiten Auflage des NWZ-Wahl-Talks zur Landtagswahl im Studio von Oldenburg Eins.

Am 9. Oktober wird der neue Niedersächsische Landtag gewählt. Insgesamt kämpfen zwölf Oldenburgerinnen und Oldenburger in den beiden Wahlkreisen der Stadt um den Einzug ins Landesparlament. Als Kandidatinnen und Kandidaten der im Landtag vertretenen Parteien aus dem Wahlkreis 62 Oldenburg-Mitte/Süd stellten sich nun Ulf Prange SPD ), Lina Köhl CDU ), Andra Möllhoff (Grüne) und Kerstin Büschen ( FDP ) den Fragen von Redaktion und Lesern.

Wer die Diskussion nicht bei Oldenburg Eins oder auf Facebook bzw. bei NWZonline verfolgt hat, kann sich die Sendung online unter youtube.de/nordwesttv anschauen. In der gedruckten Zeitung berichten wir am Mittwoch über den Wahl-Talk.