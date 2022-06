Heißluftballonfahrt über Oldenburg: Wie man in einer Stunde zur Weidenkörbchen-Gräfin wird

Oldenburg Peinlich, Peinlich! Noch nicht einmal in der Luft und direkt ins erste Fettnäpfchen getreten. Obwohl ich mich ausgiebig mit der Technik rund um die Ballonfahrt beschäftigt habe, nutze ich direkt die erste Gelegenheit für einen Fauxpas. Es heißt schließlich „Ein Ballon fährt“, nicht „Ein Ballon fliegt“.

Luftige Werbeaktion

Am kommenden Wochenende findet die 16. Jobmesse in Oldenburg statt. Am 18. und 19. Juni öffnen die Weser-Ems-Hallen wieder ihre Pforten für Schüler, Studenten und Azubis. Als Werbemittel hat sich der Veranstalter etwas Besonderes ausgedacht. Nicht nur Flyer und Plakate werden verteilt, auch ein Heißluftballon kommt zum Einsatz.

Vor dem Vergnügen steht die Arbeit – der Ballon muss aufgerüstet werden. Pilot Jan-Philipp Beckmann erklärt die wichtigsten Dinge, die während einer Fahrt zu beachten sind. Der Beruf Ballon-Pilot ist mit Sicherheit nicht jedermanns Sache. Für Beckmann gibt es jedoch keine Tätigkeit, der ihn glücklicher machen könnte, sagt er.

Dann geht es auch schon los: Wir legen den Korb auf die Seite, knüpfen die Ballonhülle an und halten die Hülle vorn auf, damit ein Ventilator diese mit kalter Luft füllen kann.

Erst jetzt fällt mir auf: Wo sind eigentlich die ganzen Sandsäcke, die man zu Boden fallen lässt, um an Höhe zu gewinnen? „Die werden bei Heißluftballonen nicht benötigt, nur bei Gas-Ballonen“, erklärt der Pilot. Und da war es auch schon, das zweite Fettnäpfchen. Nicht umsonst heißt es ja Heißluftballon. Mit Hilfe des Brenners wird nämlich die kalte Luft in der Hülle erwärmt und sorgt dafür, dass der Ballon steigen kann.

Alle Mitreisenden müssen beim Aufrüsten des Ballons helfen. BILD: Lena Hruschka

Mit der Abendsonne

Los geht die Fahrt. In 300 Metern Höhe kann man wirklich entspannen und die neuen Eindrücke auf sich wirken lassen, den Alltag vergessen, die Ruhe genießen und einen Blick auf Oldenburg werfen. Fahrtrichtung und Geschwindigkeit bestimmt allein der Wind.

Bild 1 von 6 Bild 2 von 6 Bild 3 von 6 Bild 4 von 6 Bild 5 von 6 Bild 6 von 6

Gemeinsam wird der Ballon abgerüstet. BILD: Lena Hruschka

Traditionelle Taufe

Nach fast einer Stunde Fahrt mit großartigen Eindrücken und Erlebnissen geht es langsam wieder abwärts. Ganz sanft landet der Pilot auf einem Feld, irgendwo im Nirgendwo bei Friedrichsfehn, umgeben von Wiesen und Wäldern. Dann heißt es, den Korb zu sichern, Leinen aufzuwickeln, alles zusammenzupacken und auf den Anhänger zu hieven.

Am Ende des Abenteuers riecht es nach verbrannten Haaren. Der Grund ist ein Ritual, um den Erstgefahrenen in den Stand der Ballon-Adeligen zu erheben. „Die Ballonfahrertaufe gehört einfach dazu und rundet das Erlebnis ab“, so Jan-Philipp Beckmann. Viel brennt glücklicherweise nicht. Der Pilot hat sich lediglich bei einer Haarsträhne von mir bedient und sie nach dem Anzünden direkt mit Sekt gelöscht. NWZ-Kollegen können mich zukünftig gerne mit „Sanft über Oldenburg aufgestiegene Weidenkörbchen-Gräfin Kim Kristin“ ansprechen.

Eine Frage bleibt aber noch: Warum wird mit dem Ballon gefahren und nicht geflogen? Jan-Philipp Beckmann kennt die Antwort: „Als die ersten Ballonpioniere starteten, waren die einzigen in der Luft die Vögel – und nur die fliegen.“ Der Mensch kann daher nur fahren. In diesem Sinne: „Glück ab und gut Land“.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den Familiennewsletter der Nordwest Mediengruppe erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Der NWZ-Familiennewsletter - jeden Donnerstag neu! Jede Woche donnerstags informieren wir Euch über die wichtigsten Familienthemen im Nordwesten.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jede Woche donnerstags informieren wir Euch über die wichtigsten Familienthemen im Nordwesten.

Pilot Jan-Philipp Beckmann (links) überreicht NWZ-Mitarbeiterin Kim Kristin Loschen ihre Taufurkunde. BILD: Kim Kristin Loschen

Ein Video sehen Sie unter: www.youtube.com/nordwesttv