Oldenburger Demonstriert In Bremen: Noch wochenlang null Euro Einnahmen für Reisebüros

Oldenburg Andreas Jänisch und seine Mitarbeiter haben gar nicht mal wenig zu tun in diesen Tagen. Das Problem ist, dass sie mit ihrer Arbeit derzeit keinen Umsatz generieren. Jänisch ist Inhaber der beiden Reisebüros Horizont-Reisen am Stau und am Uhlhornsweg. Die tägliche Routine heißt für ihn derzeit: stornieren, stornieren, stornieren.

Das ist Service, den eigentlich alle Reisebüros derzeit anbieten, obwohl es dafür kein Geld gibt. Dahinter steckt natürlich die Hoffnung, dass die Kunden ihren Vermittler in guter Erinnerung behalten und für die nächste Buchung wiederkommen. Aber niemand weiß, wann das sein wird. „Ich wäre schon froh, wenn die Reisen im Oktober und November stattfinden. Das Sommergeschäft habe ich schon abgehakt.“

Das Problem beschreibt Jänisch so: Geschäfte können bereits wieder Einnahmen generieren. Auch Hotels und Gastronomie werden, sobald es weitere Lockerungen gibt, vielleicht kein gutes Geschäft machen, aber immerhin überhaupt eins. Für Reisebüros sieht er noch wochenlang (oder länger) das Problem, dass die Einnahmen nahezu bei null Euro liegen werden.

Denn Auslandstourismus, der für die Branche der entscheidende Geschäftszweig ist, wird auf absehbare Zeit kaum möglich sein, hieß es schon öfter aus den Reihen von Politik und Virologen. Eine Lockerung für Tourismus im eigenen Land würde da nur wenig helfen. „Das Deutschlandgeschäft läuft fast komplett an den Reisebüros vorbei“, sagt er. Hier laufe viel über Tourismuszentralen oder Direktbuchungen vor Ort.

Aus diesem Grund will sich Jänisch mit seinem Unternehmen an einer Demonstration in Bremen beteiligen. Deutschlandweit sind an diesem Mittwoch in verschiedenen Städten Aktionen von Reisebüros und Kleinstreiseveranstaltern angemeldet. Vor dem Bremer Rathaus werden ab 12 Uhr Vertreter aus dem gesamten Nordwesten ein Zeichen setzen. Eine Demo mit 50 Personen wurde genehmigt. Es gibt nur noch eine Warteliste für Teilnehmer.

Jänisch und seine Kollegen fordern von der Politik einen eigenen Rettungsschirm für die Branche. Zwar hat auch er Soforthilfe bekommen. Doch das halte ihn nur zwei bis drei Monate über Wasser. „Retten Sie nicht nur die wenigen Großen und vergessen Sie nicht die vielen Kleinen“, heißt es in einem Forderungsschreiben.

Zwei von Jänisch’ Mitarbeitern werden in Bremen vor Ort sein. Er selbst und seine Geschäftspartnerin werden den Protest online unterstützen. Das Büro am Uhlhornsweg wurde bereits entsprechend dekoriert: Statt der üblichen Pauschalreiseangebote hängen Forderungen an die Politik im Fenster.