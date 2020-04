Oldenburger Rat Tagt In Weser-Ems-Halle: Die Stadt fährt den Betrieb langsam wieder hoch

Oldenburg „Auch die Stadt Oldenburg wird ihre Aktivitäten langsam wieder hochfahren.“ Oberbürgermeister Jürgen Krogmann kündigte am Montagabend im Rat zunehmende Öffnungen für Bürger- und Ordnungsamt und Stadtbibliothek an. Publikumsbereiche würden entsprechend gesichert, um Bürger und Mitarbeiter zu schützen. „Der Service wird schon bald etwas umfangreicher.“

Gelebte Demokratie



Weitere Details folgten Dienstag: Ab diesem Mittwoch können ausgeliehene Medien wieder in der Stadtbibliothek zurückgeben werden. Es starten die Stadtteilbibliotheken Eversten und Ofenerdiek, am Donnerstag, 30. April, folgen Stadtbibliothek im PFL , Kinderbibliothek am PFL und Stadtteilbibliothek Flötenteich. Die Stadtteilbibliothek Kreyenbrück bietet den Service aufgrund technischer Hürden zunächst noch nicht an. Die Ausleihe von Medien wird nächste Woche wieder möglich sein. „Wir setzen aktuell ein Sicherheits- und Hygienekonzept um, damit der Gesundheitsschutz unserer Kundinnen und Kunden sowie unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Wiedereröffnung unserer Einrichtungen gewährleistet ist“, erklärt Heike Janssen , Leiterin der Stadtbibliothek. „Derzeit warten wir noch auf Virenschutzwände.“

Weitere Änderungen kündigte die Stadt auf Nachfrage für diesen Mittwoch an. Fest steht schon: Unter anderem öffnet die Oldenburg-Info (Touristinfo) im Lappan am Montag, 4. Mai, wieder.

Ungewöhnliche Zeiten bedürfen ungewöhnlicher Maßnahmen. Damit der Oldenburger Stadtrat nach neun Wochen wieder tagen konnte, galt es in Zeiten der Corona-Pandemie eine ganze Reihe von Auflagen zu erfüllen: So wurde in der Weser-Ems-Halle statt im Kulturzentrum PFL getagt. Die Einzeltische der Ratsmitglieder und der Verwaltungsspitze standen weit auseinander. Für Politik und Verwaltung auf der einen sowie Besucher auf der anderen Seite gab es getrennte Eingänge. Und nach jedem Redebeitrag desinfizierte eine unermüdliche Birgit Bruns das Rednerpult. Die Auflage, dass für Besucher auch während der Sitzung – anders als für die Ratsmitglieder – eine Mund-Nasen-Schutz-Pflicht galt, nahm Ratsvorsitzender Bernhard Ellberg nach Unmutsbekundungen kurz vor Sitzungsbeginn zurück.

Jürgen Krogmann nutzte die erste öffentliche Sitzung eines städtischen Gremiums seit dem 12. März (Umweltausschuss) zu einer Corona-Zwischenbilanz. Bisher sind wir „sehr glimpflich durch die Pandemie gekommen“, meinte er mit Blick auf moderate Fallzahlen. Das habe mit Glück, aber auch mit Engagement und einer konsequenten Eindämmungsstrategie zu tun. „Alle Beteiligte haben Herausragendes geleistet.“ Das Lob schloss auch die Akzeptanz der Bürger ein.

Wirtschaftlich werde „das dicke Ende noch kommen“. Wie genau sich das auf den städtischen Haushalt auswirkt, soll nach der Steuerschätzung im Mai klarer sein. Bisher geht die Verwaltung davon aus, dass am Ende statt eines Plus von 13,1 Millionen Euro ein Minus von 10,3 Millionen Euro stehen wird. „Es werden große finanzielle Herausforderungen. Aber: Erst kommen die Menschen, dann das Geld.“