Oldenburger Theater Laboratorium In Not: Eine fürchterliche Vorstellung

Oldenburg Vielleicht hat Gott die Menschen unterschätzt. Vielleicht braucht es keine Sintflut, um sie wachzurütteln. Vielleicht können sie sich selbst vor dem Untergang retten.

Hinter einem Gott, der so denkt, ergraut, faltig und spröde, steckt Pavel Möller-Lück . In einem der zuletzt inszenierten Stücke des Theaters Laboratorium geht es um „Begegnungen am Ende der Welt“ und darum, wie es ist, wenn uns das Wasser bis zum Halse steht. Ein bisschen, wie jetzt gerade.

Über hellseherische Tendenzen können Barbara Schmitz-Lenders und Pavel Möller-Lück, die beiden künstlerischen Leiter des Theaters Laboratorium, tatsächlich lachen – auch, wenn das Leben für Kulturschaffende aktuell wenig erheiternd ist: Nicht verkaufte Tickets bis Mitte Juli im Wert von 70.000 Euro, 15 Mitarbeitende in Kurzarbeit – Minijobber nicht eingerechnet. Für gewöhnlich gibt das Laboratorium Anfang Juni den Spielplan für die letzte Jahreshälfte heraus, erfahrungsgemäß sind die Karten rasch vergriffen. „Mit diesen Einnahmen kommen wir sonst über den Sommer“, sagt Pavel Möller-Lück.

Spielzeit 2020 gelaufen

Probleme bereiten also nicht nur die bereits ausgefallenen Vorstellungen, sondern auch die ungewisse Prognose künftiger Projekte. „Seriöse Aussagen darüber, wann Theater wieder öffnen können, gibt es nicht“, sagt Barbara Schmitz-Lenders und befürchtet, dass die Spielzeit 2020 gelaufen ist. Das Theater Laboratorium hat neben eigenen Stücken auch etliche Gastspiele und andere öffentliche Veranstaltungen im Repertoire. Die sind genauso abgesagt wie private Feiern – Hochzeiten und Geburtstage – für die das urige Theatercafé in der Kleinen Straße vermietet wurde. Alles Einnahmen, die jetzt wegbrechen. Am meisten schmerzen unverkaufte und verfallene Tickets, die mit einem Löwenanteil 80 Prozent der Finanzierung des Hauses ausmachen.

Geld ist wichtig. Und es fehlt. Aber da ist noch mehr. „Ich fühle mich wie acht Rennpferde zusammen, die nicht aus der Box dürfen“, sagt Pavel Möller-Lück. Ein Theater ohne Menschen sei ein merkwürdiger Ort. Statt sein Publikum zu begeistern, überarbeitet ein kleines Team derzeit die komplette Lichttechnik des Hauses. „Was sollen wir sonst tun?“ Pavel Möller-Lück hebt die Schultern.

Es ist ernst: „Wenn bis Ende Mai nichts passiert, wird es richtig schwierig werden“, sagt Barbara Schmitz-Lenders. 20.000 Euro Soforthilfe hat die Spielstätte von der NBank bekommen. Im Gegensatz zum Bund hat die Stadt noch nichts gezahlt. „Das muss erst noch besprochen werden“, sagt Pavel Möller-Lück, der Verständnis hat für eine Politik, die sich mit derartigen Krisen nicht auskennt. Fällige Rechnungen kann der Laboratorium-Leiter aber mit Geduld auch nicht bezahlen. Die einmalige Finanzspritze langt für einen Monat. Mit Einnahmen ist erstmal nicht zu rechnen.

Oldenburger Theater Hof/19 In Der Pandemie Die wollen nur spielen – und dürfen es nicht

„Selbst, wenn es Lockerungen gibt – wie soll das gehen? Stehen wir dann mit Mundschutz auf der Bühne? Dürfen wir keine Pausen machen? Spielen wir für 20 Leute? Unser Kernpublikum ist zwischen 40 und 70 Jahre alt – werden die sich so bald ins Theater trauen?“ Das Laboratorium-Paar stellt sich viele Fragen in dieser Zeit des Nachdenkens, neben den ganz greifbaren, elementaren auch tiefgründige. „Was wollen wir? Wie möchten wir leben? Worauf können wir verzichten?“

Die Corona-Krise bringt die Menschen zum Nachdenken, hofft Barbara Schmitz-Lenders. Diese Pandemie zeige, was auf einmal möglich sei: nicht mehr fliegen, Sachen selbst machen, Kaputtes reparieren, zusammenrücken, Menschen in unterbezahlten Berufen wertschätzen. „Im Grunde ist jetzt die Zeit, eine Utopie zu schaffen“, sagt Pavel Möller-Lück. Zeit dazu haben sie. Theoretisch. Praktisch bedeutet jede neue Inszenierung aber Kosten. Im Vorjahr haben sie für das Laboratorium einen Kredit aufnehmen müssen. Den 1,2-Millionenetat des Laboratoriums mit 15 Prozent von der Stadt mitfinanzieren zu lassen, bleibt ein offener Wunsch. Statt der 2018 geforderten 180.000 gab es 120.000 Euro für das Figurentheater. „Jetzt bräuchten wir die fehlenden 60.000 dringender denn je“, sagt Pavel Möller-Lück, die Stadt steht hier im Wort. „Uns gibt es seit 25 Jahren in dieser Stadt, wir können doch nicht innerhalb von vier Monaten verschwinden.“

Ideen haben die Kreativen natürlich: für neuen Stoff, für mögliche Inszenierungen in Zeiten der Kontaktsperre – ein Puppen-Trickfilm, der dann online läuft oder ein Projekt gemeinsam mit dem Staatstheater... Nur richtiges Theater als Film, das sei undenkbar. „Theater braucht Menschen“, sagt Barbara Schmitz-Lenders. Und umgekehrt.

Aufbruch ins Ungewisse

Angst, dass jemand die Bremer Stadtmusikanten, Astrid Lindgren oder Herrn Winterstein vergisst, haben die künstlerischen Leiter nicht, sie sind auch nicht wütend. „Auf wen oder was?“ Pavel Möller-Lück hofft: „Dass sich etwas verändert – es muss sich was verändern.“ Jede Krise berge Chancen. Zu gerne wollen die beiden Künstler den Menschen die Sorgen vor dieser neuen Zeit, der Zeit nach Corona, nehmen. Aber dafür brauchen sie ihre Bühne. Und Publikum.

Gott ist derzeit eingemottet. Wenn er wieder raus darf, wird er sich wundern, wie sehr er die Menschen unterschätzt hat.

Um den Fortbestand des Theaters über den Sommer zu sichern, haben die beiden Künstler eine Spendenaktion ins Leben gerufen.