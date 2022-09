Thema „Nachhaltige Mobilitätssysteme“: Sven Uhrhan an Hochschule Bremen berufen

Oldenburg Die Hochschule Bremen (HSB) hat Dr.-Ing. Sven Uhrhan als Professor für das Lehrgebiet „Nachhaltige Mobilitätssysteme (in der Stadtentwicklung)“ berufen. Er lehrt und forscht künftig in der Abteilung Bau und Umwelt der Fakultät Architektur, Bau und Umwelt, teilt die Hochschule mit.

Vorzeitiger Abschied

Innovative Mobilität

Vor seinem Ruf an die HSB war Uhrhan als Dezernent für Bauen, Umwelt und Verkehr in Oldenburg tätig. Verantwortlich zeichnete er für die Stadtentwicklung, Konzeption und Umsetzung der Verkehrs- und Mobilitätspolitik, Klima- und Umweltschutz sowie Bau und Betrieb der städtischen Hochbauten, insbesondere Schulen und Kitas. Darüber hinaus war er Aufsichtsratsmitglied der VWG . Uhrhan hatte im Mai nach nur dreijähriger Tätigkeit seinen Abschied aus der Stadtverwaltung als Bau-, Umwelt- und Verkehrsdezernent erklärt. Als Gründe gab der zweifache Familienvater eine deutliche zeitliche Überlastung an. Intern war aber auch und vor allem von Differenzen zwischen ihm und Oberbürgermeister Jürgen Krogmann die Rede. Gewählt worden war er vom Stadtrat für acht Jahre. Er trat die Nachfolge von Gabriele Nießen an, die von Oberbürgermeister Jürgen Krogmann nicht zur Wiederwahl vorgeschlagen worden war.

In seiner neuen Tätigkeit sieht der frisch berufene Professor vielfältiges Potenzial für innovative Mobilität und einen für beide Seiten gewinnbringenden Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis. Neben der Verantwortung von Verkehrs- und Mobilitätsprojekten gehören nach Mitteilung der Hochschule zu seinen weiteren Tätigkeiten die Mitgliedschaft im Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr auf dem Gebiet des Regionalverbandes Saarbrücken oder die Initiierung der ersten grenzüberschreitenden Buslinien MS1 und MS2 im deutsch-französischen Eurodistrict Saar-Moselle. Uhrhan stammt gebürtig aus dem Saarland. 2016 wechselte er als Baudezernent zur Stadt Osterholz-Scharmbeck. Ab Mitte 2017 war er zugleich auch Geschäftsführer des Stadtmarketings. Mitte 2019 wechselte er nach Oldenburg.

Uhrhan ist verheiratet und hat zwei kleine Töchter und wohnt im Norden von Bremen. In seiner Freizeit widmet er sich dem Sport (Fußball und Volleyball) und dem Reisen.