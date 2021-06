Raubüberfall in Oldenburg: Zwei Männer fliehen mit gestohlenem Rucksack

Oldenburg Von einem sogenannten räuberischen Diebstahl am Bundesbahnweg berichtete die Polizei am Montag. Der Fall habe sich bereits am vergangenen Freitag gegen 14 Uhr zugetragen. Demnach befand sich ein 30-jähriger Oldenburger im Bereich des Oldenburger Hauptbahnhofs. Um etwas zu essen, setzte er sich auf eine Treppe des Parkhauses am Bundesbahnweg, seinen Rucksack stellte er neben sich ab. Dann wurde er laut Polizei von zwei Männern erst angesprochen, anschließend versuchten die beiden Täter den Rucksack zu stehlen. Der 30-Jährige hielt diesen erst noch fest, er wurde ihm aber aus der Hand gerissen. Anschließend flüchteten die beiden Männer.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Das Opfer verfolgte die Räuber noch und versuchte, laut rufend auf seine Situation aufmerksam zu machen. Im Bereich der Innenstadt verlor er die Täter jedoch aus den Augen. Es soll sich um einen Mann mit dunkler Haut und einen, den der Zeuge als „Latino“ beschrieb, gehandelt haben. Beide seien rund 175 Zentimeter groß und etwa 20 Jahre alt gewesen. Sie hätten sportliche Bekleidung getragen. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0441 / 790 41 15 entgegen.