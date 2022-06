Abenteuer-Urlaub für guten Zweck: Oldenburger starten bei Rallye um die Ostsee

Oldenburg Der Countdown bis zum Start der 10. Jubiläumstour des „Baltic Sea Circle“ ist eingeläutet. Am 18. Juni machen sich mehrere Hundert Fahrer vom Startpunkt bei Hamburg auf den Weg quer durch Europa – 16 Tage lang, über 7500 Kilometer.

Die Bedingungen für die Teilnahme: ein mindestens 20 Jahre altes Auto, 750 Euro für einen guten Zweck sammeln, keine Autobahn nutzen und ohne GPS den richtigen Weg finden. Die Vorfreude bei den Oldenburger Teilnehmern Dirk Pannhoff und Michael Bruns ist riesig.

Eigentlich hätte es schon 2020 losgehen sollen, doch Corona machte den Abenteurern einen Strich durch die Rechnung. Zurzeit laufen die letzten Vorbereitungen bei den Oldenburgern auf Hochtouren. Die letzten Aufkleber wurden angebracht, ein paar Verbesserungen am Dachträger vorgenommen und sämtliche Nahrungsmittel in Form von Konservendosen verstaut.

Passendes Auto

Die Idee zur Teilnahme entstand 2019 auf einem Kurztrip von Pannhoff und Bruns nach Hamburg. Es hat dann noch einige Zeit gedauert, bis sie ihren 26-Jahre alten Volvo 850 gefunden haben. Weit mehr als 100 Arbeitsstunden haben die Oldenburger Rallye-Teilnehmer in die Aufarbeitung des Fahrzeugs gesteckt. Diverse Sachen wurden in Ordnung gebracht: Ein neuer Kotflügel musste her, eine neue Dachreling wurde verschraubt, der Auspuff geschweißt und die Scheinwerferwischer erneuert.

„Kleine“ Testfahrt

Dirk Pannhoff und Michael Bruns kennen sich seit 40 Jahren und sind ein eingespieltes Team. Aber 16 Tage auf engstem Raum miteinander aushalten? „Da musste ein Testdurchlauf her“, berichtete Michael Bruns.

Die Tour ging über 2500 Kilometer von Oldenburg zum Schleizer Dreieck, dann mit einem Aufenthalt an der Zugspitze zurück über München, Stuttgart, den Titisee, Fulda und Bielefeld wieder nach Oldenburg. Zwei ganze Tage habe es auf der Reise gedauert, bevor man wieder ein Gefühl fürs Kartenlesen bekam, berichtete Dirk Pannhoff.

Der erste Stopp am Schleizer Dreieck bei der Teststrecke quer durch Deutschland. BILD: Dirk Pannhoff.

Die Reiseroute der Rallye. BILD: www.superlative-adventure.de Die Reiseroute der Rallye. BILD: www.superlative-adventure.de THE BALTIC SEA CIRCLE Der Baltic Sea Circle nennt sich selbst die nördlichste Rallye der Erde. Die Route dauert 16 Tage, führt durch neun Länder und ist rund 7500 Kilometer lang. Sie verläuft durch Polen, Litauen, Lettland, Estland, Finnland, Norwegen, Schweden und Dänemark. Start und Ziel sind in Hamburg. Jedes Team muss mit einem Auto antreten, das mindestens 20 Jahre alt ist. Auf dem Weg um die Ostsee dürfen keine Navigationsgeräte, keine GPS-Empfänger und keine Autobahnen genutzt werden. Übernachten können die Teilnehmenden entweder im Auto, auf Campingplätzen oder im Zelt. Ein 2er-Team zahlt 940 Euro als Startgebühr. Wichtigstes Utensil auf der Fahrt um die Ostsee ist das Roadbook. In diesem Buch, das die Teilnehmenden kurz vor Abfahrt bekommen, stehen Etappenziele und Aufgaben für die Teams. Pflicht sind diese Aufgaben jedoch nicht. Dabei sollten die Teilnehmer mindestens 750 Euro für ein nachhaltiges Charity-Projekt sammeln. Die Fahrt von Dirk Pannhoff und Michael Bruns kann unter folgendem Link live mitverfolgt werden: https://findpenguins.com/0t805irkrnuof Auf ihrem Blog veröffentlichen die Fahrer Beiträge während der Rallye: http://bsc2020.drag1.de

Geänderte Route

Spenden sammeln

Die Route hat sich im Gegensatz zu den Vorjahren leicht verändert. Die Querung über das russische Staatsgebiet wurde wegen des Ukraine-Krieges aus der Rallye gestrichen. Etwas komisch fühle es sich dann doch an, demnächst ein über 1000 Kilometer langes Ende kriegsbedingt auf der finnischen statt auf der russischen Seite an der Grenze entlangzufahren, erzählte Pannhoff.

Im Vorfeld der Fahrt haben Dirk Pannhoff und Michael Bruns 1.115 Euro für die Lichtblick e.V. Oldenburg gesammelt. Der Verein leiste psychologische und psychosoziale Hilfe für Kinder krebserkrankter Eltern und deren Familien, erklärte Michael Bruns. Auf der Motorhaube des Volvo 850 haben sich alle Helfer und Spender verewigt, die für Lichtblick gespendet habe.

Worauf sich die Freunde am meisten freuen? „Auf die Schönheit Norwegens und auf die abgefahrene Rallye-Party am Polarkreis. In der Mitternachtssonne im Polarmeer baden und ums Lagerfeuer tanzen – das wird großartig“, sagte Michael Bruns. Eins ist für die Oldenburger klar: „Es wird ein Abenteuer, dass wir unser ganzes Leben nicht vergessen werden.“