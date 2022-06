Mitmach-Aktion in Oldenburg: Eine Woche lang zählen nur Lebensmittel aus der Region

Oldenburg Morgens gibt es die Milch vom nächstgelegenen Bauernhof, mittags wird im eigenen Garten angebautes Gemüse frisch zubereitet, und zum Abendbrot schmecken das selbst gebackene Brot und Omas Marmelade am besten – früher gehörten regionale Waren noch viel mehr als heute zum Alltag der Menschen. Nach und nach geht das verloren. Denn im Supermarkt liegen Bananen, Beeren, Fleisch und andere Produkte griffbereit. Nur selten macht man sich Gedanken über die Herkunft von Lebensmitteln.

Lebensmittel-Joker

Die Challenge Mitmachen kann jeder der Lust hat, sich mit der Herkunft von Lebensmitteln auseinander zu setzen – als Einzelperson, Wohngemeinschaft, Familie oder beispielsweise als Unternehmen. Zu Beginn der „Regio Challenge“ erhalten alle Teilnehmer eine Übersicht von regionalen Herstellern. Während der Woche werden sie mit Rezepten und Tipps zum regionalen Einkauf unterstützt. Alle Schulen, die mitmachen, erhalten kostenloses Bildungsmaterial für den Unterricht. Zum Auftakt am Samstag, 2. Juli, wird auf dem Marktplatz in Bloherfelde eine „Schnippeldisko“ organisiert. Von 15 bis 20 Uhr werden bei Live-Musik und Rahmenprogramm vor der Mülltonne gerettete Lebensmittel geschnippelt, zubereitet und gegessen. Dabei soll es der Austausch über Ernährung und Landwirtschaft angeregt werden. Wer teilnehmen möchte, kann sich anmelden per E-Mail an info@ernaehrungsrat-oldenburg.de www.ernaehrungsrat-oldenburg.de/regio-challenge

Der Ernährungsrat Oldenburg möchte das ändern. Gemeinsam mit Studentinnen der Uni Oldenburg, dem Ökumenischen Zentrum Oldenburg und dem Aktionsbündnis „Oldenburg handelt fair“ organisiert er vom 2. bis 8. Juli die sogenannte „Regio Challenge Oldenburg“. Sieben Tage lang werden Menschen aufgefordert, sich der Herausforderung zu stellen, nur Lebensmittel zu konsumieren, die in maximal 50 Kilometern Entfernung produziert wurden – vom Acker bis zum Teller. Ausnahme: Jeder hat zwei „Joker“, also zwei ausgewählte Produkte, auf die man auf gar keinen Fall verzichten möchte, wie zum Beispiel Kaffee oder Schokolade.

Judith Busch arbeitet als Koordinatorin für den Oldenburger Ernährungsrat und erklärt im Gespräch mit unserer Redaktion, worauf es bei regionalen Lebensmitteln ankommt: „Durch regional produzierte Lebensmittel können das Klima und die Umwelt geschützt werden. Denn mittlerweile ist es leider normal geworden, dass Lebensmittel sehr weite Wege zurücklegen, obwohl das eigentlich gar nicht nötig wäre.“

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den Nachhaltigkeits-Newsletter der Nordwest Mediengruppe erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Plan(et) A: Der Nachhaltigkeits-Newsletter Jede Woche versorgen wir Sie mit spannenden Themen rund um Nachhaltigkeit im Nordwesten.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jede Woche versorgen wir Sie mit spannenden Themen rund um Nachhaltigkeit im Nordwesten.

Kein geschützter Begriff

Dabei könne es ein großer Vorteil sein, sich beispielsweise nicht komplett von anderen Ländern abhängig zu machen. Doch woher weiß man, welche Lebensmittel regional sind und was bedeutet das eigentlich? „Der Begriff ,regional’ ist nicht geschützt. In unserer Aktionswoche haben wir den Radius auf 50 Kilometer gelegt. Dabei können auch Lebensmittel regional sein, die etwa eine 100 Kilometer lange Reise hatten“, erklärt Busch. Die fehlende Regelung des Begriffs könne im Einzelfall bedeuten, dass die als regional bezeichneten Tomaten nur in Deutschland verpackt worden sind oder dass die Krabben aus der Nordsee zum Pulen in ein anderes Land und dann wieder zurück geliefert wurden.

Judith Busch ist Koordinatorin beim Ernährungsrat Oldenburg.

Wochenmärkte

Es sei deshalb sehr wichtig, immer die gesamte Wertschöpfungskette im Auge zu haben – auch wenn das nicht immer einfach sei. „Bei Nudeln beispielsweise wissen wir eigentlich nie, wo das verwendete Getreide herkommt. Das macht den regionalen Einkauf schwieriger“, weiß die Koordinatorin.

Am besten finde man regionale Produkte auf den Wochenmärkten, wo man oftmals die Möglichkeit hat, mit den Erzeugern direkt ins Gespräch zu kommen. Vereinzelt gebe es regionale Produkte jedoch auch im Supermarkt.

Bei der diesjährigen „Regio Challenge“ machen im übrigen nicht nur Einzelpersonen mit. Auch Gastrobetriebe und unter anderem die Mensa der Uni Oldenburg sind dabei und werden in der Woche vom 2. bis 8. Juli Gerichte anbieten. Zusätzlich sind alle Oldenburger Schulen aufgerufen, sich mit eigenen Aktionen und Projekten zu beteiligen.