Großer Einsatz in der Oldenburger Innenstadt: Polizisten und Gruppe von Konzertgängern geraten aneinander

Oldenburg Einen großen Polizeieinsatz hat es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Oldenburger Innenstadt gegeben. Wie die Polizei am Sonntag bekannt gab, sei es dabei auch zu Angriffen auf die Einsatzkräfte gekommen.

Im Vorfeld seien für ein Konzert in einer Diskothek an der Achternstraße Eintrittskarten verkauft und ein Musiker aus Berlin gebucht worden, obwohl keine Betriebsgenehmigung für die Diskothek vorlag. Bei dem Musiker handelte es sich um den Rapper NGEE, der im Vorfeld über seinem Instagram -Account unter anderem eine „miese Abrissparty“ in dem Club angekündigt hatte.

Nachdem die Polizei Informationen über das illegale Konzert erhalten hatte, hätten Beamte um etwa 23.30 Uhr erste Maßnahmen getroffen, um die Veranstaltung aufzulösen. In der Folge seien Platzverweise erteilt worden. Zu diesem Zeitpunkt hätten sich etwa 30 Personen in der Disco befunden. Eine weiter Gruppe von etwa 100 Menschen habe sich noch vor der Disco befunden. Aus dieser Gruppe heraus sei es dann zu Angriffen auf die Polizisten gekommen.

Die Randalierer sollen laut Polizei unter anderem Steine und Flaschen geworfen haben. Einzelpersonen hätten die aggressive Stimmung weiter aufgeheizt, wodurch es auch zu massiven Beleidigungen der Einsatzkräfte gekommen sei. Die Beamten hätten sich daraufhin entschieden, weitere Polizeikräfte aus den umliegenden Dienststellen anzufordern. Erst nach deren Eintreffen habe die Lage beruhigt werden können. Der Einsatz selbst soll sich über mehrere Stunden bis in den frühen Morgen erstreckt haben.

Gegen mutmaßliche Angreifer werde nun unter anderem wegen schweren Landfriedensbruchs und tätlichen Angriffs gegen Polizeibeamte ermittelt. Weitere Informationen sollen auf NWZ-Nachfrage bei der Polizei erst am Montag veröffentlicht werden.

