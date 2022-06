Bewegungsförderung in Oldenburg: Basketball kennt keine Grenzen

Oldenburg Filip braucht nicht lange. Kaum sind das gelbe T-Shirt übergestreift und die Sportschuhe angezogen, schnappt er sich einen Basketball und legt los. Auch Bjarne ist längst dabei, die gelben Mini-Bälle auf die Körbe in kindgerechter Höhe zu werfen. Auf Coach André warten sie erst gar nicht.

Idealer Sport

André Galler ist sportlicher Leiter von Baskets4Live, einem Verein, der seit 2011 in vielfältigen Projekten im Schul- und Breitensport die Entwicklung des Basketballsports unterstützt. Seit einiger Zeit gibt es mit „Baskita“ ein eigens auf Vorschulkinder zugeschnittenes Projekt zur Bewegungs- und Gesundheitsförderung – und das hat nun wiederum einen besonderen Ableger: Gemeinsam mit dem Verein Elterninitiative krebskranker Kinder Oldenburg wird den kleinen „Turntigern“ – eine seit 2019 existierende Turngruppe – das Angebot gemacht, ins Basketballspiel reinzuschnuppern. Die „Turntiger“ sind ehemals an Krebs erkrankte Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren sowie deren Geschwister, die sich einmal wöchentlich zum Spielen, Rennen und Springen treffen.

Und diese größere Altersspanne sei eine der größten Herausforderungen, sagt Galler. Weniger sind es die gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Kinder. Die könnten während einer Akutphase auch gar nicht am Training teilnehmen, erläutert Brit Wenger, pädagogische Mitarbeiterin der Initiative. Aber ein mehrmonatiger Krankenhausaufenthalt während einer Chemotherapie wirke sich eben auch auf die Motorik aus, genauso wie eine Chemotherapie auf die Stabilität der Knochen, sagt Wenger. Auch sei etwa bei einem Hirntumor oft der Gleichgewichtssinn gestört. „Aber die Kinder kriegen das wunderbar ausgeglichen.“

Basketball ist für sie ein idealer Sport selbst für kleine oder in irgendeiner Form eingeschränkte Kinder, gerade auch, weil er so komplex ist: Der eine könne diese Anforderung besser bewältigen, die andere jene. „Hier gibt es keine Verlierer.“ Am Ende des rund einstündigen Trainings sind alle Gewinner – und gleichermaßen geschafft. Den Teamgedanken hebt auch Galler hervor. Wichtigster Ansatz: das Fangen lernen.

In Region aktiv

„Wenn man nicht fangen kann, kann man kein Basketball spielen. Und Leute, die fangen können, haben Spaß am Spiel.“ Innerhalb weniger Wochen hat er es geschafft, dass die so unterschiedliche kleine Gruppe von rund sechs Kindern schon ein flüssiges Spielchen hinbekommt – momentan noch ohne dribbeln, dafür aber mit passen, fangen und werfen.

„Baskita“ ist bereits an 16 Kindergärten in und rund um Oldenburg aktiv – „und wir wollen weiter in die Region gehen“, kündigt Manfred Jelken an. Dafür sei man immer auch auf der Suche nach basketballaffinen Leuten, die sich die Tätigkeit als Coach vorstellen können.

Die Elterninitiative krebskranker Kinder unterstützt an Krebs erkrankte Kinder und deren Familien am Klinikum Oldenburg sowie in der ambulanten Phase der Therapie und in der Nachsorge. Im Vordergrund stehen Psychosoziale Angebote, die bei der Krankheitsakzeptanz und -bewältigung helfen sollen.

Für beide Seiten steht schon jetzt fest, dass das Projekt nach der Sommerpause fortgesetzt werden soll – auch wenn die „Turntiger“ dazu erst einmal neue Hallenzeiten benötigen.

Mehr Infos: oder www.eltern-kinderkrebs-ol.de oder www.baskets4life-oldenburg.de