Anreiz für Investoren: Auf Oldenburger Fliegerhorst sinkt Sozialquote

Oldenburg Ausnahmen bestätigen die Regel: Das gilt auch für den Stadtrat, der die sogenannte Sozialquote zur Schaffung kostengünstiger Mietwohnungen von 50 auf 30 Prozent für ein Grundstück auf dem ehemaligen Fliegerhorst gesenkt hat.

10 829 Quadratmeter

Angebotsexposé

Konkret geht es um eine 10 829 Quadratmeter große Wohnbaufläche im Eingangsbereich der aufgegebenen Kaserne, auf dem das ehemalige Stabsgebäude (Gebäude Nr. 40) steht. Die Stadt bietet es für gut drei Millionen Euro zum Kauf an mit der Maßgabe, das Bestandsgebäude zu erhalten. Das wird als ortsbildprägend und erhaltenswert eingestuft. Die Stadtverwaltung wollte in ihrer ursprünglichen Verlage ganz auf die Quote verzichten. Die Politik hat nun anders entscheiden. Die Verwaltung befürchtet, dass durch eine aufwendige und kostspielige Suche nach Bombenblindgänger und Munitionsresten aus dem Zweiten Weltkrieg potentielle Investoren abgeschreckt werden könnten.

Im Rahmen der Konzeptvergabe werden im Anschluss an die Ratsentscheidung nun die Kriterien zur Vergabe der Grundstücke an Investorinnen und Investoren bzw. Bauträgerinnen und Bauträger entsprechend eines noch zu erstellenden Angebotsexposés festgelegt. Der Vermarktungsbeschluss mit dem Exposé wird dem Rat noch gesondert zur Entscheidung vorgelegt, teilt die Verwaltung mit. Erst dann können sich Investoren um einen Kauf bemühen.

69 Wohnungen

Der Bebauungsplan lässt vier Mehrfamilienhäuser mit jeweils drei Vollgeschossen sowie zwei Mehrfamilienwohnhäuser (eines davon ist das Bestandsgebäude) mit jeweils zwei Vollgeschossen zu. Der städtebauliche Leitplan sieht insgesamt 52 Wohnungen in den Mehrfamilienhäusern vor. Weiter können drei Reihenhausanlagen mit insgesamt 17 Wohnungen errichtet werden. Somit sind mindestens 69 Wohneinheiten möglich, für die 42 Kfz-Einstellplätze geschaffen werden müssen – allerdings nicht in einer überirdischen Stellplatzanlage bzw. frei stehenden oder angebauten Carports oder Garagen. Sie können nur in einer Tiefgarage bzw. Quartiersgarage bereitgestellt oder in die Wohngebäude integriert werden.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den Wirtschafts-Newsletter der Nordwest Mediengruppe erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Der NWZ-Wirtschafts-Newsletter - jeden Donnerstag neu Die wichtigsten Wirtschaftsneuigkeiten und ein Ausblick auf die kommende Woche.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Die wichtigsten Wirtschaftsneuigkeiten und ein Ausblick auf die kommende Woche.

Baujahr 1936

Das Stabsgebäude, Baujahr 1936, ist seit 2006 durch den Bund nicht mehr unterhalten, insbesondere beheizt worden. Bei Übernahme durch die Stadt im Jahr 2014 befand es sich bereits in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. Ein Großteil der Heizkörper und Pumpen zur Entwässerung des Kellers waren demontiert worden, der deshalb vollständig unter Wasser steht. Zudem wurden beim Bau sowie bei späteren Sanierungen umweltgefährdende Stoffe verwendet und verbaut, teilte die Stadtverwaltung mit.