Alte Donnerschwee-Kaserne: Dringend Pächter für Bio-Laden in Oldenburg gesucht

Oldenburg Die Stadtgesellschaft als Mittelpunkt des Lebens, ein tolles Miteinander, der Spielplatz auf dem Anne-Frank-Platz in der ehemaligen Donnerschwee-Kaserne als Treffpunkt, und wenn das Globe-Kulturzentrum erst fertig ist, verfügt das neu entstandene Viertel auch über eine echte Attraktion. Das einzige was noch fehlt, ist eine gute Einkaufsmöglichkeit für die Bewohner.

Alter Haupteingang

Suche schwierig

Jahrelang hing vor einem der letzten freien Grundstück am ehemaligen Haupteingang der Kaserne am Zaun ein Plakat, auf dem der Bau einer Markthalle angekündigt wurde. Geschehen ist dort bislang aber nichts. Doch nun ist das Grundstück von der Eigentümergemeinschaft an die Oldenburger Projektentwickler Aschenbeck und Aschenbeck verkauft worden, das Plakat wurde ausgetauscht.

Das Ziel, ein Wohn-/Geschäftshaus zu errichten, ist geblieben. Allerdings stoßen Aschenbecks bei der Suche nach einem Pächter auf Probleme. „Unser Wunsch ist es, im Erdgeschoss einen Biomarkt mit regionalen Produkten und eine Gastronomie mit Außenbereich zu eröffnen“, sagt Berend Aschenbeck. Die Projektentwickler wollen eigenen Angaben zufolge die Pacht nicht überreizen, sind aber an einem längerfristigen Vertrag interessiert. 120 Quadratmeter Verkaufsfläche stehen nach den jetzigen Plänen zur Verfügung, die aber bei Verzicht auf eine von den acht bis neun im Neubau geplanten Wohnungen noch erweitert werden könnte.

Planung abgeschlossen

Die Planer stehen unmittelbar davor, den Bauantrag zur Genehmigung bei der Stadtverwaltung einzureichen. Wenn alles glatt läuft, soll mit dem Bau im Herbst begonnen werden. Sollte sich tatsächlich kein Pächter für den geplanten Markt finden, wird die dafür vorgesehene Fläche in eine Wohnung umgewandelt. Das wäre schade, meint Aschenbeck, die Lage habe durchaus Potenzial.

Allein in der ehemaligen Kaserne leben mehrere Hundert Menschen und auch ein gastronomischer Betrieb habe seinen Reiz. Die Eltern könnten von dort aus ihren Kindern quasi beim Spielen zuschauen.

Interessenten können sich melden unter lieblingsnachbarn@aschenbeck.de